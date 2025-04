Paraná Pesquisas: Cleitinho e Nikolas Ferreira lideram disputa pelo governo de MG

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparecem à frente em uma possível disputa pelo governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, segundo o levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 3. Os dois lideram os principais cenários da corrida com ampla vantagem sobre os outros possíveis candidatos.

Na pesquisa estimulada, Cleitinho lidera com 39,7% das intenções de voto no primeiro cenário. O senador é seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, 19,3%, e pelo ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD) com 14,6%. Na sequência estão o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), com 3,8%, o vice-governador de Minas Mateus Simões (Novo), com 3%, e o deputado estadual Tadeuzinho (MDB), também com 3%. Votos em branco e nulo somam 11,8%, e 4,8% não souberam responder.

Já segundo cenário testado, Nikolas Ferreira assume a dianteira com 39,4%, enquanto Kalil aparece com 20% e Pacheco com 15,2%. Reginaldo Lopes, Tadeuzinho e Mateus Simões aparecem com 3,6%, 2,8% e 2,7% nesse cenário. Bancos e nulos são 11,7% e 4,6% não souberam responder.

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor responde sem a apresentação de nomes, o atual governador Romeu Zema (Novo), que está no segundo mandato e não poderá disputar a reeleição, lidera com 8,5%. Cleitinho tem 1,8% e Nikolas, 1,4%. A maioria (79,9%) não soube responder. Brancos e nulos somam 5,7%.

Zema é cotado para disputar a Presidência da República no próximo ano. Uma ala do Novo defende que o governador mineiro seja o vice em uma chapa com outro candidato da direita.

O levantamento também mostra que Nikolas e Cleitinho têm melhor desempenho entre os eleitores de 25 a 44 anos e entre os homens. Nikolas, por exemplo, alcança 47% das intenções de voto entre quem tem ensino médio completo e 46,2% entre jovens de 16 a 24 anos. Já Cleitinho se destaca na faixa de 25 a 34 anos, com 44,5% dos votos, e também entre os que têm ensino médio (43,3%).

A pesquisa também questionou os eleitores mineiros sobre a disputa para o Senado Federal. Na pesquisa espontânea, Cleitinho lidera com 3% das intenções de voto, seguido de Romeu Zema, 2,5%, e Nikolas Ferreira, 2,1%. Outros nomes, como Rodrigo Pacheco, o deputado federal Eros Biondini e o ex-deputado Marcelo Aro também foram citados, mas não alcançaram 1%. Não souberam responder são 84,6%, enquanto brancos e nulos somam 6,2%.

Na pesquisa estimulada, Romeu Zema lidera as intenções de voto para o senado com 52,7%, seguido de Rodrigo Pacheco, 24,3%, do senador Carlos Viana (Podemos), com 18,9%, e do deputado federal Newton Cardoso Jr. (MDB). Os eleitores puderam escolher dois nomes para o cargo.

A gestão de Zema também foi avaliada na pesquisa. O governo tem aprovação de 64,6% e reprovação de 31,6%. Outros 3,8% não souberam opinar. Ao avaliar o desempenho, 48,4% classificam a gestão como ótima ou boa, 28,4% como regular e 22,2% como ruim ou péssima.

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 30 de março, com 1.660 eleitores em 70 municípios mineiros. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.