Com crescente incerteza e riscos é apropriado manter juro no nível atual, diz dirigente do Fed

A dirigente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook informou que ela avalia que "aumentos de preços relacionados a tarifas e expectativas de inflação crescentes podem argumentar pela manutenção de uma postura restritiva (da política monetária) por mais tempo para reduzir o risco de expectativas de inflação desancoradas", de acordo com discurso divulgado pelo Federal Reserve.

Contudo, ela ressaltou que tais aumentos de preços também podem reduzir a renda pessoal disponível, o que pode levar a menores gastos do consumidor. "A incerteza relacionada a tarifas, ao paralisar contratações e investimentos, pode gerar um impulso de crescimento negativo para a economia e um mercado de trabalho mais fraco."

Segundo Lisa Cook, "em meio à crescente incerteza e riscos para os dois lados do nosso mandato duplo, eu acredito que é apropriado manter a taxa (de juro) no atual nível enquanto, ao mesmo tempo continuo a monitorar vigilantemente os desdobramentos que podem mudar o cenário."

Implicações que tarifas podem ter a preços

A dirigente diz que observa "atentamente implicações que tarifas podem ter a preços" e que tais taxas a importados adotadas pelos EUA podem ter impactos em alguns canais, como elevação de expectativas de inflação.

Ela ressaltou que o "mercado de trabalho não aparenta ser fonte de pressão da inflação", inclusive porque a alta de salários está sendo moderada no país.

"Minha previsão básica para a economia dos EUA é que o crescimento vai reduzir moderadamente neste ano, com taxa de desemprego elevando um pouco, enquanto que o progresso da inflação deve estagnar no curto prazo, em parte devido a tarifas e outras mudanças de políticas", apontou a dirigente. "Incerteza elevada e subindo, no entanto, significa que estou bem atenta a cenários que podem ser bem diferentes da minha linha básica."

Lisa Cook estava fazendo discurso em evento promovido pela University of Pittsburgh, cuja transmissão ocorreu por uma sala do Zoom.

Contudo, a transmissão foi interrompida, depois do surgimento na sala do Zoom de mensagens racistas, com desenhos de suásticas.