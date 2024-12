'Fera' da inflação ao menos foi 'domesticada', e está sob controle, diz integrante do BCE

O integrante do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, afirmou nesta sexta-feira, 20, que a "fera" da inflação ao menos foi "domesticada". Em entrevista à revista Focus, o dirigente apontou que agora temos a inflação bem sob controle. Desta forma, ele indicou que o conselho do BCE pode continuar normalizando a sua política monetária. "Continuaremos cautelosos, no entanto. Em suma, estamos operando num ambiente de grande incerteza", ponderou.

"Atualmente, estamos lidando com uma enorme agitação geopolítica. Mais do que alguma vez experimentei: a guerra na Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio, as tensões políticas econômicas e potenciais litígios comerciais, para citar apenas alguns", afirmou Nagel.

Questionado sobre o ritmo no corte de juros, o dirigente afirmou que, no Conselho do BCE, "decidimos isso de reunião em reunião, dependendo dos dados recebidos. Essa abordagem funcionou para nós até agora".

Segundo ele, é possível baixar um pouco o nível da taxa de juro; e no primeiro semestre de 2025, poderemos atingir um nível neutro sem correr o risco de aumento da inflação.

Segundo ele, a inflação subjacente - excluindo os preços voláteis dos produtos alimentares e da energia - ainda se situa atualmente em torno de 2,7%, mas tenderá ainda mais para baixo. "Agora também vemos sinais de flexibilização no que diz respeito aos acordos salariais. As pressões salariais estão diminuindo em toda a área do euro", apontou, indicando que não espera novas pressões salariais no próximo ano.

Sobre os impactos do governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ele afirmou que se as tarifas que o republicano ameaçou e as medidas retaliatórias em resposta a elas forem efetivamente postas em prática, resultariam em prováveis perdas econômicas importantes e uma inflação mais elevada em todo o mundo - incluindo nos próprios Estados Unidos.