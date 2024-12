Elon Musk apoia partido de extrema-direita alemão para próximas eleições

(Reuters) - O bilionário Elon Musk, que participará do governo do presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump como conselheiro externo, entrou na campanha eleitoral da Alemanha na sexta-feira, chamando a Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, de salvadora do país.

A AfD está em segundo lugar nas pesquisas de opinião e pode impedir uma maioria de centro-direita ou de centro-esquerda, mas os partidos centristas da Alemanha prometeram rejeitar o apoio da AfD em nível nacional.

A principal potência da Europa deve ter eleição em 23 de fevereiro, após o colapso do governo de coalizão de centro-esquerda liderado pelo chanceler Olaf Scholz.

"Somente a AfD pode salvar a Alemanha", escreveu Musk em uma publicação em sua plataforma de rede social X.

Musk, a pessoa mais rica do mundo, já expressou apoio a outros partidos anti-imigração em toda a Europa.

O governo alemão disse que tomou conhecimento da publicação de Musk, mas se recusou a fazer qualquer comentário adicional em sua coletiva de imprensa regular.

Musk repostou uma mensagem da influenciadora alemã de direita Naomi Seibt que criticava Friedrich Merz, candidato a chanceler pelos conservadores, que estão confortavelmente à frente nas pesquisas.

Matthias Miersch, secretário-geral dos social-democratas de Scholz, disse ao meio de comunicação t-online que a Alemanha não precisa de influências estrangeiras ou do "trumpismo", acrescentando: "Fique fora, Elon".

Musk já havia manifestado apoio à AfD no ano passado, quando atacou a forma como o governo alemão lidava com a imigração ilegal.

(Reportagem de Andrey Sychev)