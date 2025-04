Influenciadora trans é agredida por homem no prédio onde mora em SP

Do UOL, em São Paulo

A ativista e influenciadora trans Iza Potter relata que foi espancada por um homem no prédio em que reside, na Bela Vista, São Paulo.

O que aconteceu

Iza, 39, foi agredida com socos e puxões de cabelo pelo homem. O caso foi registrado por câmeras de segurança do condomínio no último domingo (13).

Após relações sexuais, agressor se recusou a ir embora, diz Iza. Nas redes sociais, ela afirmou que conheceu o suspeito em um evento, e que o convidou para sua casa, onde passaram a noite juntos. Depois, ele se recusou a ir embora.

Nas imagens, Iza aparece levando o agressor para fora do prédio, mas ele se recusa a sair e começa a agredí-la. Ela entrou em confronto com o agressor e que a puxou pelos cabelos, deu socos no rosto e rasgou a roupa dela.

A influenciadora registrou boletim de ocorrência por lesão corporal. Nas redes sociais, Iza relatou que além das agressões, o caso se trata de transfobia.

A transfobia não é só sobre não gostar de pessoas trans, é também sobre se relacionar com pessoas trans e depois bater. Fiquei desse jeito, assim como vocês estão vendo. Passei pelo médico, passei pela delegacia. Agora estou no IML, mais inchada. É uma situação muito pesada. É difícil comentar tudo o que aconteceu.

Iza Potter, em publicação no Instagram

Homem ainda não foi encontrado. O suspeito acabou fugindo antes da chegada da polícia. O caso foi registrado no 78ºDP (Jardins), segundo confirmou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Durante as agressões, a vítima relata que pediu socorro, mas não conseguiu evitar a fuga do suspeito. A polícia foi acionada por vizinhos que presenciaram a agressão.

Vítima divulgou fotos do suspeito. Em seu Instagram, Iza disse que o homem tem 32 anos e publicou uma série de registros dele pedindo ajuda para encontrá-lo.

O UOL tenta contato com a influenciadora. Caso ela se manifeste, o texto será atualizado.