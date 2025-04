Polícia investiga homem por importunar sexualmente adolescente e mulher na zona sul de SP

Um homem é investigado por importunação sexual depois de supostamente se masturbar na frente de uma mulher e uma adolescente, na Saúde, bairro da zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na noite do último domingo, 13, na altura do número 259 da Rua das Orquídeas.

As vítimas, de 14 e 22 anos, registraram um boletim de ocorrência eletrônico e depois prestaram depoimento no 16° Distrito Policial (Vila Clementino), onde a mulher mais velha foi ouvida posteriormente. O suspeito foi identificado pelas iniciais R.A.Z. Por isso, não foi possível localizar a sua defesa.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o homem abordou as vítimas, que estavam caminhando pelo bairro, para pedir informações. Na sequência, ele passou a praticar a importunação sexual e fugiu do local.

Câmeras de monitoramento da rua registraram a ação. Conforme as imagens, que circulam pelas redes sociais, o homem estava dentro do seu carro, estacionado, quando as vítimas passam pela calçada, caminhando com um cachorro.

Ele sai do veículo e conversa com as jovens, já com as mãos na altura do pênis e com a genitália à mostra. É possível ver uma delas gesticulando as mãos indicando um caminho, como se tivesse respondendo a uma pergunta sobre localização.

Depois que as vítimas se afastam, o homem continua tocando as próprias partes íntimas e olhando para os lados. Ele entra no carro e, poucos segundos depois, sai novamente, com o cinto desfivelado e erguendo as calças. Ele caminha pela calçada na mesma direção pela qual as jovens andaram.

Após o depoimento de uma das vítimas, a polícia conseguiu localizar o criminoso na sua casa, que confessou o crime. O homem foi ouvido e é investigado. "As diligências seguem para esclarecer os fatos", informou a pasta.