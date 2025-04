Operação policial em favela de Copacabana termina com 5 mortos

RIO DE JANEIRO - Ao menos cinco suspeitos morreram e três foram presos em uma operação policial nesta terça-feira na Ladeira dos Tabajaras, uma favela no tradicional bairro carioca de Copacabana, informou a polícia fluminense.

Um dos mortos tinha ligação com o assassinato de um policial civil, ocorrido no mês passado, durante uma falsa blitz na zona oeste da cidade, de acordo com a corporação. A morte do agente, que era casado com uma juíza criminal, motivou a operação na comunidade.

Segundo a polícia, traficantes reagiram à chegada da polícia à favela e atiraram contra os agentes e contra um helicóptero da corporação. Moradores registraram as cenas nas redes sociais.

“Cinco integrantes da facção criminosa foram neutralizados, sendo três lideranças do tráfico de drogas na localidade. Dentre estes, está Vinícius Kleber Di Carlantoni Martins, o ‘Cheio de Ódio’, apontado como um dos chefes do tráfico da região. O criminoso era um dos responsáveis por estimular ataques covardes contra as forças de segurança pública”, informou a Polícia Civil em nota.

Moradores relataram um clima de medo e pânico em Copacabana e no bairro vizinho de Botafogo. “Há muito tempo não via isso aqui. A bala comeu lá em cima e muita gente não saiu de casa com medo. O comércio também fechou, mas depois voltou ao normal”, disse à Reuters uma moradora da comunidade, sob condição de anonimato.

Algumas ruas do bairro de Botafogo foram fechadas ao trânsito por medida de segurança, e escolas tiveram a rotina afetada total ou parcialmente.

“A reação da polícia vai depender da ação do criminoso. Se eles não reagirem, não haverá confronto, e as forças policiais irão cumprir os mandados. Caso haja reação, é uma opção deles, e iremos responder à altura”, disse o secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.

A Ladeira dos Tabajaras é o cenário do filme "Vitória", que conta a história de uma moradora da comunidade que, da janela de casa, filmou a movimentação de traficantes e policiais corruptos na comunidade da zona sul da cidade.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)