Kotscho: Denúncia de Nunes sobre ministro e Enel precisa ser investigada

A declaração do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sobre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira e a distribuidora de energia Enel é grave e precisa ser investigada, afirmou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News de hoje.

No UOL Entrevista, Nunes defendeu que a Enel seja "expurgada" e insinuou que Silveira protege a empresa. O UOL entrou em contato com o Ministério de Minas e Energia e com a Enel e aguarda um retorno.

A denúncia feita pelo prefeito Ricardo Nunes é muito grave. Realmente tem que ser investigado, porque nós que moramos aqui em São Paulo sabemos o quanto a gente sofre com falta de energia. Não há explicação para isso. Se o contrato vai até 2028, por que prorrogar o contrato com uma empresa que não está servindo bem para São Paulo?

O prefeito nesse caso tem absoluta razão. Cabe ao ministro e à Aneel também se explicarem sobre isso, porque quem sofre são os moradores de São Paulo. Independentemente da disputa política entre governo municipal e governo federal, o que importa é o interesse da população. E isso não está sendo atendido em São Paulo.

Ricardo Kotscho

O prefeito Ricardo Nunes declarou que Silveira está "agindo contra o interesse público" e que há uma relação próxima do ministro com o presidente do conselho de administração da Enel, Eduardo Martins. "É muita coincidência", completou.

Nunes criticou o pedido de renovação de contrato feito pela distribuidora de energia no mês passado à Aneel. O movimento da concessionária e de outras empresas de energia ocorreu após a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovar novas regras que permitirem a renovação da concessão por mais 30 anos.

Os contratos das concessionárias têm encerramento previsto entre 2025 e 2031. No início do mês, o prefeito de São Paulo já havia chamado as mudanças de "malandragem" do governo Lula.

Ricardo Kotscho também criticou a suspensão das multas recebidas pela Enel após os apagões na capital de São Paulo pela Justiça.

E acho um absurdo também que as multas não sejam pagas. Qualquer um que pega uma multa no trânsito aí tem que pagar. E essas grandes companhias vão para a Justiça e nunca mais a gente vai saber de nada. Está tudo errado nessa história.

Ricardo Kotscho

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: