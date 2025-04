Cruz da 1ª missa realizada no Brasil, há 525 anos, volta ao País; saiba como visitar

A cruz utilizada na primeira missa rezada no Brasil está de volta ao País em comemoração aos 525 anos do evento realizado em 26 de abril de 1500 - a chegada dos portugueses ocorreu em 22 de abril de 1500, quando a expedição de Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral sul da Bahia.

A relíquia, que pertence ao Museu da Sé de Braga, em Portugal, chegou em São Paulo, nesta terça-feira, 15, e vai passar em peregrinação por Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pará e Bahia (veja o cronograma mais abaixo).

Uma missa utilizando a cruz foi rezada nesta terça pelo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, na Catedral da Sé, centro da capital paulista. "Hoje temos a alegria de acolher aqui uma relíquia muito importante para a história do Brasil e para a Igreja do Brasil", disse Scherer.

"Esse sinal (a cruz) nos lembra tanta coisa da nossa história, mas lembra sobretudo a cruz de Cristo. Lembra Cristo, que está na cruz e que por nós padeceu e que anunciou a boa nova da vida, do perdão, da misericórdia a todos os povos e também aos povos originários que aqui já viviam e que aqui depois chegariam", afirmou o arcebispo na abertura da missa. Após o culto religioso, a relíquia foi levada em procissão até o Pateo do Collegio.

A cruz deve seguir para outras cidades paulistas, como Cachoeira Paulista e Aparecida, e ser levada a outros Estados, em peregrinação escoltada pela Polícia Rodoviária Federal.

"Ela passará pelos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde a PRF em comboio a acompanhará pela Rodovia Presidente Dutra, BR-116, além do Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pará e Bahia", diz a PRF.

Por fim, no dia 26 de abril, às 16h, será realizada a Missa Pontifical dos 525 anos da primeira missa no Brasil, presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Sérgio da Rocha, em Santa Cruz Cabrália, no litoral sul da Bahia, onde aconteceu a primeira missa e está instalado um monumento em homenagem ao culto.

"A primeira missa celebrada no Brasil, em 26 de abril de 1500, na Praia de Coroa Vermelha, Aldeia do Descobrimento, município de Santa Cruz Cabrália, na Bahia, é amplamente reconhecida como marco fundacional da história nacional", diz o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, um dos responsáveis pela peregrinação, junto ao Movimento Brasil com Fé e o Instituto Redemptor.

"A cruz original, atualmente preservada no Museu da Sé de Braga, em Portugal, transcende seu significado religioso, simbolizando amor, união e interconexão entre povos", afirma o Santuário.

Confira a programação completa da peregrinação da cruz original da primeira missa no Brasil:

12 de abril: Saída de Braga e Fátima, Portugal;

13 de abril: Cascais e Almada, Portugal;

14 de abril: Lisboa, Portugal;

15 de abril: Chegada a São Paulo (SP);

16 de abril: Cachoeira Paulista, Aparecida e Guaratinguetá (SP);

17 de abril: Rio de Janeiro (RJ);

18 de abril: Porto Alegre (RS);

19 de abril: Maricá e Rio de Janeiro (RJ);

20 de abril: Rio de Janeiro (RJ);

21 de abril: Brasília (DF);

22 de abril: Brasília (DF);

23 de abril: Brasília (DF) e Belém (PA);

24 de abril: Belém (PA);

25 de abril: Salvador (BA);

26 de abril: Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália (BA);

27 de abril: Retorno a Braga, Portugal.

Os locais exatos onde ocorrerão as missas utilizando a cruz em cada cidade de passagem da peregrinação podem ser conferidos no Instagram do Movimento Brasil com Fé.