United Airlines tem lucro líquido de US$ 387 milhões no 1º tri

A United Airlines registrou lucro líquido de US$ 387 milhões (US$ 1,16 por ação) no primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street, apesar da queda na demanda por viagens aéreas. Nos três meses do ano anterior, a companhia teve perda de US$ 124 milhões de dólares, ou US$ 0,38 por ação.

Excluindo certos itens extraordinários, o lucro ajustado por ação foi de US$ 0,91, superando a previsão de US$ 0,74 feita por analistas, de acordo com a FactSet. Em março, a United Airlines afirmou que esperava que o lucro ajustado por ação ficasse na extremidade inferior de sua faixa projetada, que variava de US$ 0,75 a US$ 1,25.

A receita da empresa aumentou 5,4%, alcançando US$ 13,21 bilhões. Analistas consultados pela FactSet previam receita de US$ 13,23 bilhões.

O transporte relacionado ao governo, que representa até 5% dos negócios da companhia aérea, caiu pela metade devido aos cortes de empregos no setor público, o que também se refletiu nas viagens de lazer domésticas.

A United Airlines espera registrar lucro ajustado por ação de US$ 3,25 a US$ 4,25 no segundo trimestre. A empresa manteve a mesma estimativa para o ano que havia divulgado anteriormente, de US$ 11,50 a US$ 13,50 por ação, mas afirmou que essa faixa pode cair para US$ 7 a US$ 9 por ação em um ambiente recessivo.

Em março, a companhia aérea anunciou que aposentaria 21 aeronaves, mas tentaria adiar novos cortes de capacidade até depois da temporada de viagens de verão (no Hemisfério Norte).

Por volta das 17h51 (horário de Brasília), a ação da United Airlines saltava 6,9% no after hours de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires