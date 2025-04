Hospital diz que Roberto Jefferson pode ter alta após dois anos internado

O Hospital Samaritano Botafogo informou hoje ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que Roberto Jefferson "tem condições de alta médica".

O que aconteceu

Samaritano afirmou que quadro de Jefferson permite "dar continuidade ao seu tratamento fora do ambiente hospitalar". Ele está internado no local desde julho de 2023.

Ex-deputado foi internado após sofrer traumatismo craniano por conta de uma queda. Em 2023, um laudo obtido pela revista Veja indicava que o Jefferson não levantava mais da cama, chorava a todo instante e tinha alucinações. Além disso, ele estaria deprimido e sem apetite — entre outros problemas.

Em outubro de 2022, Jefferson atirou e lançou granadas contra agentes da Polícia Federal. À época, a equipe havia ido até o local prendê-lo, por conta de ofensas a autoridades e ataques às instituições democráticas após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de 2022.

Ex-deputado teve decisão a favor no começo do mês

O TRF-2 (Tribunal Federal da 2ª Região) deferiu um pedido da defesa para que Jefferson pudesse cumprir prisão domiciliar. O habeas corpus foi concedido em função da "situação de extrema debilidade de Jefferson", de acordo com nota do tribunal.

Apesar da decisão, ex-deputado continuou preso. O fato de Jefferson ter prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal em outro caso impediu que ele fosse liberado.

Relatório de junta médica baseou decisão do TRF-2. De acordo com o documento elaborado pelo grupo ligado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio, o quadro de saúde de Jefferson sofreu complicações ligadas ao ambiente hospitalar no qual ele se encontra.