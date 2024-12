Vice de Nunes justifica ausência em diplomação: 'Família em primeiro lugar'

Mello Araújo (PL), vice-prefeito eleito de São Paulo, faltou à cerimônia de diplomação realizada nesta quinta (19) em São Paulo. O motivo foi uma viagem ao exterior para passar o Natal com seu filho.

Família da gente em primeiro lugar sempre. Infelizmente, não sabia que tudo isso ocorreria, mas estarei na posse, se Deus quiser.

Mello Araújo (PL), vice-prefeito eleito de São Paulo

O que aconteceu

Viagem estava marcada "antes de tudo isso acontecer", explicou Mello. O vice foi escolhido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) em junho. Segundo Mello, ele havia programado o encontro com o filho, que faz faculdade fora do Brasil, antes, no começo do ano.

Mello Araújo está nos EUA, segundo Ricardo Nunes (MDB). Em entrevista à imprensa após a diplomação, o prefeito confirmou as informações fornecidas pelo vice-prefeito eleito ao UOL.

Posse está marcada para 1º de janeiro. Nunes, Mello Araújo e os 55 vereadores eleitos devem assumir os cargos numa cerimônia às 15h na Câmara Municipal. Depois disso, o prefeito deve dar posse a seus secretários em outro evento, previsto para acontecer no Theatro Municipal, e que deve reunir 1500 convidados.

Vice terá secretaria

Mello Araújo comandará pasta de Projetos Estratégicos. Nunes anunciou sua escolha para o posto no último dia 28. A secretaria cuidará dos programas Reencontro e Redenção, além de iniciativas relacionadas à Cracolândia, entre outros temas.

Durante a campanha, Araújo sugeriu passeios com crianças na Cracolândia. Segundo ele, isso poderia servir como uma forma de prevenção. "Imagina a gente levar a criança das escolas, com ônibus, com a guarda, para passar num entorno e ver o que é uma pessoa que depende da droga. O que ela vira?", disse em sabatina da Record News.

Mello foi indicado para ser vice de Nunes pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ex-comandante da Rota, quando assumiu o cargo, ele defendeu, em entrevista ao UOL, abordagens diferentes para pessoas na periferia e em regiões nobres.