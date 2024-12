Homem é impedido de transportar geladeira em ônibus no RJ: 'Ainda xinga'

Um passageiro foi filmado ao tentar embarcar com uma geladeira em um ônibus na zona oeste do Rio, na quarta-feira (18), até ser impedido pelo motorista do veículo.

O que aconteceu

Vídeo mostra que transporte estava lotado, enquanto passageiro tentava empurrar eletrodoméstico pela porta traseira. A gravação circulou em portais de notícias locais nas redes sociais e mostra a mobilização de pedestres diante da tentativa.

"E ainda tá xingando o motorista", disse mulher que gravou a cena. Nela, o condutor do ônibus aparece fora do veículo, enquanto o passageiro gesticula e parece reclamar de ser impedido de transportar o item.

Não contente, tá xingando o motorista. (...) Vai atrapalhar todo mundo. Vai motorista, vai embora, esse é doido. Pedestre que gravou a cena, após o passageiro sair com a geladeira do ônibus

"Transporte de itens deste porte não é permitido nos ônibus", diz Rio Ônibus. Em nota, o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro afirma ainda que "os rodoviários são orientados a não compactuarem com este tipo de atitude, priorizando o conforto e segurança dos demais passageiros". O órgão não informou quais outros tipos de itens são proibidos nos transportes municipais.

Resolução nacional proíbe cargas consideradas "perigosas" para segurança do veículo e de pessoas. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes do Rio, de acordo com uma resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), que regulamenta o transporte de cargas em veículos destinados ao transporte de passageiros, "é proibido o transporte de produtos considerados perigosos que, por sua forma ou natureza, comprometam a segurança do veículo, de seus ocupantes ou de terceiros".

Em maio, outro vídeo circulou nas redes sociais mostrando homem dentro de ônibus municipal com geladeira. "O RJ não é para amadores", escreveu o usuário que divulgou o vídeo.