Máscara capilar vegana faz sucesso e custa menos de R$ 50; veja avaliações

A máscara manteiga vegana de frutas da linha Be(M)Dita Ghee, da marca Lola Cosmetics, é campeã de vendas —conta com mais de sete mil compras só no mês passado na Amazon. O produto faz parte da etapa de nutrição no cronograma capilar: repõe lipídios e vitaminas ao cabelo.

Quer saber se vale a pena para você? Detalhamos adiante o que a marca diz sobre essa máscara e opiniões de quem a comprou. Dá para encontrá-la nas embalagens de 100 g ou 350 g, que variam de preço.

O que a Lola diz sobre essa máscara capilar?

É indicada para cabelos porosos e finos;

Fórmula com extrato de abacaxi (bom para a saúde do couro cabeludo), manteiga de bacuri (mantém hidratação e brilho) e manteiga de karité (nutre os fios e protege do calor e raios UV);

Pode ser usada semanalmente ou conforme as necessidades dos fios;

Aplique após o xampu e deixe atuar por alguns minutos antes do enxágue.

O que diz quem comprou?

Essa máscara capilar tem uma nota média de 4,7 (sendo cinco a pontuação máxima).

Minha máscara favorita da vida. Deixa meu cabelo superbrilhoso, macio e selado. Amo demais e recomendo para todo tipo de cabelo.

Vânia

Recentemente descobri essa marca para iniciar meu cronograma capilar e meu cabelo deu um salto em hidratação. Recomendo muito o produto.

Isabel N.

Veio bem embalado. Ele é perfeito para o cabelo que está ressecado e sem brilho. O cheiro é de outro mundo.

Marceli



Uso no cronograma capilar e ela 'derrete' meu cabelo. Fica muito macio.

Ingrid Silva

Pontos de atenção

A principal reclamação de consumidores é sobre a entrega feita sem proteção, o que causa vazamentos do creme. Outros compradores não ficaram satisfeitos com a promessa de nutrição dos cabelos.

Falta vedação e proteção. O produto é maravilhoso e a entrega foi rápida, mas não veio vedado e nem veio com nenhuma proteção, como plástico-bolha, já que o pote é todo de vidro.

Talitha Freitas

O produto parece ser ótimo, mas a entrega deixou a desejar. A tampa veio quebrada e o produto, vazando.

Jaqueline

Achei que nutriu, mas pouco. Ele ajuda e cumpre um pouco a função, mas não compraria de novo. Tentaria outro creme de nutrição.

Ana Cláudia



Preço muito elevado. Promete demais e não entrega tanto. Uma nutrição bem leve e não vale o preço. A embalagem é linda, mas fora isso, achei bem fraquinha. A 'Dream Cream' e a 'Ela é Carioca' entregam melhor resultado e a média de preço é parecida.

Dhayane Madureira

