Dominique Pelicot é condenado a 20 anos em julgamento histórico de estupro coletivo na França

Por Juliette Jabkhiro

AVIGNON, França (Reuters) - Um tribunal francês considerou Dominique Pelicot culpado na quinta-feira por drogar e estuprar repetidamente sua esposa por quase uma década e convidar dezenas de estranhos para estuprar seu corpo inconsciente em um caso que horrorizou o mundo.

Todos os 50 co-réus do francês também foram considerados culpados de estupro, tentativa de estupro ou agressão sexual, enquanto sua vítima, Gisele Pelicot, sentou-se na sala de audiência lotada para ouvir a sentença, tendo renunciado ao seu direito ao anonimato.

Gisele, de 72 anos, tornou-se um símbolo de coragem e resiliência feminina durante o julgamento de três meses, e muitos apoiadores do lado de fora do tribunal na cidade de Avignon, no sul do país, aplaudiram quando as notícias sobre os veredictos de culpa foram divulgadas.

Dominique Pelicot, que foi casado com Gisele por 50 anos, se declarou culpado das acusações e um painel de cinco juízes o condenou à pena máxima de 20 anos de prisão, conforme solicitado pelos promotores.

O tribunal considerou 46 dos outros réus culpados de estupro, dois culpados de tentativa de estupro e dois culpados de agressão sexual, aplicando sentenças de três a 15 anos de prisão, menos do que os quatro a 18 anos pedidos pela promotoria.

Todos os réus têm 10 dias para decidir se vão recorrer, e a advogada de Dominique Pelicot disse que seu cliente estava considerando a possibilidade.

Muitos dos acusados negaram as acusações, dizendo que achavam que se tratava de um jogo sexual consensual orquestrado pelo casal e argumentando que não era estupro se o marido aprovasse.

Dominique Pelicot, de 72 anos, negou ter enganado os homens, que ele havia conhecido online, dizendo que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. "Eu sou um estuprador como os outros nesta sala", disse ele durante depoimento.

Gisele pediu que os vídeos horríveis dos abusos em série, que foram gravados pelo seu então marido, fossem vistos no tribunal, dizendo que esperava que isso ajudasse outras mulheres a se manifestarem.

O julgamento desencadeou manifestações de protesto em toda a França em apoio a Gisele e estimulou debate sobre a atualização da lei de estupro da França, que atualmente não menciona que o sexo deve envolver consentimento.

Gisele enfrentou seus agressores com determinação dia após dia, refutando qualquer alegação de que ela poderia ter participado voluntariamente. "Decidi não me envergonhar, não fiz nada de errado", testemunhou ela em outubro. "Eles é que devem se envergonhar", disse ela.