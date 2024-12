IBGE: Maioria dos indígenas já vive na cidade, aumento de 181% em 12 anos

Mais da metade da população indígena do Brasil vive em áreas urbanas, um aumento de 181% em 12 anos, segundo dados do Censo 2022, do IBGE, divulgados hoje (17).

Em 2022, cerca de 54% da população indígena do Brasil vivia em áreas urbanas. Os dados são do Censo, que data as características das pessoas e domicílios, por situação urbana ou rural de localidades, divulgados nesta quinta pelo IBGE.

Aproximadamente 46% dos indígenas brasileiros moravam em áreas rurais em 2022, de acordo com o IBGE. Ao todo, são 1.694.836 pessoas indígenas no Brasil, divididos entre 4.833 municípios brasileiros.

Eram 324.834 indígenas residindo em cidades em 2010; em 2022 o número passou para 914.746. A variação é de 181,6% em doze anos. Quase 590 mil pessoas indígenas a mais moram em áreas urbanas. Em 2010, o percentual da população indígena residindo em áreas urbanas era de 36,2%.

Por outro lado, 780 mil pessoas indígenas viviam em áreas rurais no Brasil em 2022, segundo o IBGE. O número correspondia a 63,7% da população em 2010 —agora são 46%.

Houve um aumento no número de indígenas vivendo tanto em áreas urbanas, quanto em rurais.

De uma forma geral, houve um aumento no número de pessoas indígenas no Brasil entre os dois Censos. Cerca de 798 mil indígenas a mais foram contabilizados pelo IBGE. O total passou de 896.917 em 2010 para 1.694.836 em 2022.

Há uma explicação metodológica para o aumento. No Censo 2022, foi estendida para pessoas que não vivem em territórios indígenas a aplicação da pergunta "Você se considera indígena?". Isso explicou o aumento de pessoas do grupo residentes em diferentes municípios. O IBGE também diz que realizou um extenso processo de consulta às lideranças e comunidades indígenas.

Maior parte dos indígenas moradores de áreas urbanas está no Sudeste

No Sudeste brasileiro, a maior parte da população indígena vive em cidades. De acordo com o IBGE, 77,2% dos seus mais de 123 mil indígenas estão em áreas urbanas. É a região com o maior percentual da população indígena vivendo em áreas urbanas do Brasil.

Na outra ponta, no Centro Oeste apenas 38% de sua população indígena reside em cidades. São mais de 200 mil indígenas na região.

No Norte, metade da população indígena está em áreas urbanas, e a outra exata metade, em áreas rurais. De acordo com o Censo, são 376.875 pessoas indígenas vivendo em cidades, e 376.905 morando em áreas rurais.

Existem territórios indígenas em áreas rurais e em áreas urbanas. Cerca de 79% dos indígenas que vivem em áreas urbanas estão fora de terras indígenas. Em áreas rurais, 88,8% dos indígenas vivem em território indígena, segundo a definição do IBGE.

Há 8.568 localidades indígenas em todo o país. Essas localidades são lugares com aglomerados de 15 ou mais moradores indígenas, organizadas em áreas urbanas ou rurais, dentro ou fora de terras indígenas reconhecidas. Essas localidades podem incluir aldeias, comunidades, sítios, acampamentos e instituições de acolhimento.

IBGE também detalhou acesso ao saneamento básico por grupos indígenas.

População indígena tem mais dificuldade de acesso a saneamento. De acordo com o Censo, mesmo em áreas urbanas, enquanto 97% da população urbana do país morava em domicílios com água encanada até sua casa proveniente de geral de distribuição, poço, fonte, nascente ou mina, entre os indígenas esse percentual cai para 86,67%.

População indígena quase dobrou em 12 anos

Mais brasileiros se autodeclararam indígenas no país, levando essa população a quase dobrar em 12 anos no Brasil. Pouco mais de um terço, porém, mora em reservas, de acordo com dados do Censo Demográfico 2022.

Quase 1,7 milhão de pessoas se autodeclaram indígenas —o equivalente a 0,83% da população total (200 milhões). Em 2010, 897 mil pessoas se autodeclaravam indígenas — um crescimento de 88%, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A maior parte dos indígenas não vive em território demarcado. De acordo com o IBGE, apenas 36,7% desta população reside em terras oficialmente demarcadas. O Sudeste é a região com maior percentual de indígenas vivendo fora de territórios oficiais.

Mais de 70% dos indígenas se concentram no Norte e no Nordeste. São 753.780 no Norte e 529.128 no Nordeste. Na sequência aparecem as regiões Centro-Oeste, com 200.153 indígenas, Sudeste, 123.434 e Sul, 88.341.

Há registros de pessoas indígenas em 4.833 dos 5.570 municípios brasileiros (86,7%). Para a pesquisa, foram considerados 501 territórios indígenas oficialmente demarcados.

Povos indígenas isolados não foram recenseados. Por orientação da Funai, o IBGE não acessa ou faz contato populações isoladas —há 114 registros de povos que vivem em isolamento, segundo o banco de dados da Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato.

Um dos fatores que contribuíram para o aumento da população Indígena no período foi a melhoria na coleta dos dados

Mais da metade dos indígenas tem menos de 30 anos

De acordo com o Censo, 56% da população indígena tem até 29 anos. Só 10,6% tem mais de 60 anos.

Há maioria de homens entre os indígenas que moram em territórios delimitados. Em 71,4% das terras demarcadas há mais homens que mulheres. Reservas onde mulheres predominam representam 28,5%.

Fora dos territórios oficiais, mulheres predominam. Em 62% dos municípios há mais mulheres indígenas do que homens indígenas (38,1%).