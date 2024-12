'Brechó da Deborah Secco': CEO diz que atriz mudou história da Peça Rara

A entrada da atriz Deborah Secco como sócia da Peça Rara Brechó, em 2022, foi crucial para a expansão do negócio e o fortalecimento da marca. É o que afirma Bruna Vasconi, fundadora e CEO da empresa. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

O que aconteceu

'Ah, o brechó da Deborah Secco'. Bruna diz que escuta essa frase sempre que fala sobre a Peça Rara Brechó para as pessoas. "Ela traz um peso e uma relevância que fizeram, e estão fazendo, bastante diferença para a gente na expansão", declara.

Deborah Secco é sócia da Peça Rara Brechó desde 2022 Imagem: Divulgação

Atriz está comprometida com a causa da moda circular. Na entrevista, Bruna diz que Deborah Secco realmente está dedicada a transformar a moda circular no país.

Impressionante como um nome reconhecido faz diferença. A partir do momento em que a gente começou a usar a imagem dela para o projeto de expansão, para venda de novas franquias, os holofotes se viraram para a marca de uma outra forma.

Bruna Vasconi, fundadora e CEO da Peça Rara Brechó

A Peça Rara Brechó é uma rede de franquias de venda de produtos de segunda mão. Foi fundada em 2007, em Brasília. Em 2021, o Grupo SMZTO, do empresário José Carlos Semenzato, entrou no negócio. Hoje, são mais de 250 lojas. Em 2023, o faturamento foi de R$ 156 milhões; a previsão para este ano é faturar mais de R$ 300 milhões.