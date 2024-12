Autoridades não assinaram atos oficiais pelo presidente durante internação

Do UOL, no Rio

É falso que outras autoridades do governo tenham assinado atos oficiais da Presidência em nome de Lula (PT) enquanto ele estava na UTI após realizar cirurgia para conter uma hemorragia intracraniana.

Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), Lula assinou leis que tinham prazo para sanção por meio de um mecanismo digital.

O que diz o post

Em um vídeo, um homem questiona quem estaria assinando atos oficiais pelo presidente Lula enquanto ele estava na UTI. O conteúdo é compartilhado com o seguinte texto sobreposto: "Atenção: quem assinou pelo Lula no Diário Oficial ontem se ele está na UTI. Zé Dirceu e quem manda nos sósias junto com STF. Isso é muito grave. Será quem está assinando por ele?".

Por que é falso

Lula não passou o cargo durante a hospitalização. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) não assumiu a Presidência durante este período por decisão do governo.

Presidente assinou documentos digitalmente, mesmo na UTI. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), Lula assinou leis que tinham prazo para sanção neste período.



Presidente ficou internado por cinco dias em São Paulo. Lula passou por uma cirurgia para conter uma hemorragia intracraniana em 10 de dezembro. No dia 12, ele foi submetido a um procedimento complementar. No dia 13, Lula teve alta da UTI. No domingo (15), o presidente teve alta hospitalar e deixou o Hospital Sírio-Libanês.

José Dirceu não tem cargo no governo. Não há evidência de que José Dirceu tenha assinado documentos oficiais pelo presidente na UTI do hospital.

Teoria da conspiração sobre sósias. Ao citar "sósias" do presidente, o que está por trás da alegação do conteúdo desinformativo é uma teoria sem fundamento de que o presidente morreu e tem sido substituído por pessoas que se passam por ele (aqui).

Conteúdo similar também foi verificado por Aos Fatos.

