Onça-parda é vista em condomínio perto de SP; o que fazer se topar com ela?

Uma onça-parda foi avistada na manhã desta terça-feira (17) na cidade de Mairiporã (SP), a apenas 25 quilômetros da capital.

O que aconteceu

O animal foi flagrado caminhando por um condomínio da cidade de Mairiporã (SP). Uma câmera de monitoramento de uma das casas gravou o momento em que a onça sai da zona de mata e observa o local.

O caso foi reportado à Secretaria do Meio Ambiente do município. "Recebemos o alerta de avistamento do animal na parte da manhã", conta Cátia Regina Macagnan, bióloga responsável pela fauna silvestre da pasta. "Uma pessoa estava dentro do carro chegando para trabalhar em uma residência [do condomínio] e viu o animal saindo da mata." Uma foto da onça tem circulado pelas redes sociais e, segundo a bióloga, parece ser um espécime jovem, explorando e conhecendo o território.

Após ser filmado cruzando uma das ruas do condomínio, o animal não foi mais visto. "A onça olhou, viu que ali não tinha nenhuma movimentação, não sentiu a presença da pessoa que a fotografou e voltou para a área da mata", diz Macagnan. Nenhuma outra câmera de monitoramento registrou o animal, de acordo com a Secretaria.

A presença de animais silvestres é comum na região. "No município todo temos a existência da onça-parda", afirma Macagnan. O felino vive em áreas de floresta e perto de cursos d'água. "A onça procura água. Ali onde ela foi avistada tem um riacho, e ela pode ser encontrada também perto de represas."

Onça-parda é vista em condomínio em Mairiporã (SP) Imagem: Reprodução

Casos do tipo exigem confirmação das autoridades, por conta da disseminação de informações falsas. "Fui atrás da pessoa que fez o registro para verificar [a veracidade], porque hoje em dia há muito 'fake'", diz Macagnan. Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais podem ser atribuídos a acontecimentos recentes, mas, na verdade, serem de episódios antigos e ocorridos em outras localidades.

As onças-pardas são o segundo maior felino do Brasil - atrás da onça-pintada. De acordo com o Instituto Chico Mendes, a espécie está presente em todos os biomas brasileiros. Relatos de avistamentos do animal em áreas habitadas têm sido crescentes, geralmente provocados pela redução na disponibilidade de habitats naturais e pelo crescimento urbano desordenado.

O que fazer se você topar com o animal?

Caso você se depare com um predador carnívoro em área urbana, é importante buscar abrigo. Mantenha-se em ambientes fechados como um carro ou uma casa. Caso esteja em um ambiente aberto, fique a uma distância segura do animal.

O barulho pode ajudar a afastar o bicho. "Se você sentiu a presença, avistou, o cachorro latiu e por algum motivo você desconfia que é uma onça, faça barulho", orienta Macagnan. Para quem vive em regiões próximas à mata, é recomendável ter uma buzina de pressão, que pode ser utilizada em casos como este. "O barulho faz com que eles se assustem e voltem para a mata", diz a bióloga.

Não se aproxime do animal e não tente "espantá-lo" com sua presença. "Deixe o animal passar e circular livremente, pois ele vai encontrar o seu caminho", diz Macagnan.

Acione os órgãos responsáveis pela devida atuação nestes casos. A Secretaria do Meio Ambiente do município, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Ambiental têm capacidade para orientar os envolvidos e resgatar o animal caso seja necessário.

Não dissemine informações falsas pelas redes sociais. Alertas ou registros falsos de animais silvestres em áreas urbanas podem prejudicar o devido acompanhamento das equipes responsáveis e gerar pânico nas respectivas comunidades.