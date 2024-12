Índice de produção industrial recua para 48,4 pontos em novembro, mostra CNI

A atividade industrial registrou retração em novembro, segundo aponta a pesquisa Sondagem Industrial, divulgada nesta quarta-feira, 18, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice de produção ficou 48,4 pontos no mês, queda em relação aos 53,7 pontos registrados em outubro. A redução já é esperada para o período.

O indicador varia de zero a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 indicam aumento da produção e abaixo, queda. O índice de evolução do número de empregados ficou em 50,2 pontos no penúltimo mês do ano.

"O resultado está acima do usual para o período, que costuma registrar queda no número de trabalhadores", cita em nota a CNI.

Já a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) caiu de 74% para 72%. Ainda assim, esse indicador está um ponto porcentual acima do patamar registrado em novembro de 2023. Para a CNI, isso significa que a atividade industrial "está mais aquecida neste ano".

Estoque de produtos industriais

A sondagem de novembro mostra que, após seis meses, o estoque de produtos da indústria voltou ao patamar planejado pelas empresas. O índice de estoque efetivo-planejado atingiu os 50 pontos, em novembro, algo que não ocorria desde abril. Ou seja, desde maio os estoques estavam abaixo do planejado pelos industriais.

Em nota, Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, avaliou que a volta ao nível projetado pelas empresas sinaliza que o estímulo à produção industrial pode eventualmente diminuir nos próximos meses. Na prática, segundo ele, essa dinâmica poderia desacelerar a atividade do setor, se a demanda por bens industrializados perder força. Ele pondera, por outro lado, que este cenário não está confirmado ainda.

Expectativa

Com exceção das expectativas de exportação, todas as demais recuaram em dezembro, mostrou a pesquisa da CNI. O movimento sinaliza maior "moderação" dos empresários industriais com relação às expectativas no primeiro semestre de 2025, segundo a Confederação.

"Os empresários se mostram menos otimistas para os próximos seis meses. O índice que mede a expectativa de demanda caiu 2,4 pontos, para 52,5 pontos; o de compras de insumos diminuiu 1,4 ponto, para 51,5 pontos; enquanto o de empregados desceu 1,2 ponto, para 50,6 pontos", mostra a sondagem.

O único que registrou aumento em novembro foi o indicador de expectativa de quantidade exportada, que saiu de 50,6 pontos para 51,5 pontos. Em contrapartida, todos os quatro indicadores permanecem acima da linha divisória de 50 pontos. Para a CNI, isso indica que os empresários "continuam otimistas".

Entre novembro e dezembro, a intenção de investimento avançou 0,1 ponto, para 58,8 pontos. "A intenção dos empresários de investir está em patamar superior à média histórica de 52,2 pontos e teve leve tendência de alta ao longo de 2024", aponta a representante das indústrias.

Nesta edição da Sondagem Industrial, a CNI consultou 1.551 empresas, sendo 619 de pequeno porte, 546 de médio porte e 386 de grande porte. A pesquisa foi realizada entre 2 e 11 de dezembro de 2024.