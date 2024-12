Expectativa é sancionar regulamentação da reforma tributária até o fim de janeiro, diz Padilha

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) disse nesta quarta-feira, 18, que a expectativa do governo é sancionar a regulamentação da reforma tributária até o fim de janeiro. O projeto teve a aprovação final do Congresso na terça-feira, 17. Padilha fez a afirmação na porta da casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), onde participou de reunião com senadores junto com o ministro Fernando Haddad (Fazenda).

"A nossa expectativa é a sanção dela acontecer até o final do mês de janeiro", declarou Padilha.

Ele disse que o governo ficou satisfeito com "conjunto da obra" do projeto aprovado.

Segundo ele, houve na reunião um agradecimento ao Congresso pela votação. Padilha disse que os senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e Davi Alcolumbre (União-AP) também participaram da reunião.

Padilha foi questionado sobre a possibilidade de o governo vetar benefícios à Zona Franca de Manaus, disse que até o momento não há discussões sobre isso.

O ministro também sugeriu uma "grande cerimônia" de sanção da proposta com convites para representantes da economia participarem.