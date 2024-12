Ancelotti considera Copa Intercontinental um respiro após semanas complicadas

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse nesta quarta-feira (18), após a conquista da Copa Intercontinental com vitória sobre o Pachuca (3 a 0) que o título é uma injeção de confiança após várias semanas complicadas.

"Nesta parte da temporada eu estava um pouco nervoso porque não gostava da equipe, honestamente, mas isso vai mudar em 2025, tenho certeza", revelou Ancelotti em entrevista coletiva.

É importante para nós chegarmos vivos ao Natal. Se pensarmos na equipe depois da derrota para o Milan [pela Liga dos Campeões, no dia 5 de novembro], acho que crescemos muito e isso nos dá confiança para 2025", acrescentou.

Quanto aos 15 títulos que conquistou em pouco mais de cinco temporadas com o Real Madrid, superando Miguel Muñoz como o treinador mais vitorioso do mundo, Ancelotti confessou que está vivendo "um momento muito bonito e muito importante".

"É uma honra para mim. O Real Madrid é o clube que todos os treinadores querem trabalhar porque é o melhor clube do mundo", disse o italiano.

Sobre Vinícius Júnior, que foi eleito o melhor jogador da final da Copa Intercontinental e na véspera recebeu o prêmio 'The Best' da Fifa, Ancelotti afirmou que o atacante brasileiro vai treinar até sexta-feira e que no sábado sairá de férias até o dia 30 de dezembro, assim como todos os demais jogadores do Real Madrid, para se preparar para o jogo contra o Valencia no dia 3 de janeiro.

bur-rsc/dr/cb/aam

