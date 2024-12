Uma hipótese para a ineficácia da intervenção no câmbio

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

O Brasil vem mostrando números que contrariam positivamente as previsões de economistas. Crescimento econômico razoável, taxa de emprego em recuperação, ganhos no salário, notas de crédito melhores. Mesmo assim, o dólar dispara, e o "mercado" vê um cenário de deterioração.

Para Josias de Souza, "o Brasil meteu-se num círculo de suposições infalíveis que empurram a conjuntura para uma profecia autorrealizável. O que vem por aí é uma puxada no freio de mão, com forte desaceleração da atividade econômica". O conjunto dos argumentos merece ser lido na coluna a respeito.

José Paulo Kupfer elenca razões para a alta da moeda americana, e, baseado em análise de Manoel Pires, coordenador do CPFOP - FGV/Ibre, foca especialmente em uma: "a hipótese possivelmente mais relevante deriva das incertezas sobre a criação e as formas de aplicação de um imposto mínimo sobre rendimentos totais acima de R$ 600 mil por ano", medida anunciada pelo governo junto com a ampliação da isenção do IR. Se for essa a razão, "somente o anúncio das regras dessa tributação ou o anúncio oficial do adiamento de sua adoção teriam a capacidade de estancar a atual corrida para o dólar", conclui.

Outros olhares

Thais Bilenky: Alckmin brinda com Coca, mas sai derrotado da reforma tributária. Leia mais

Wilson Gomes: Mentalidade militar parece não ter absorvido os valores e as regras do jogo da democracia. Leia mais

Leonardo Sakamoto: Tarcísio ligou Boulos a PCC, mas polícia sob seu governo que era da facção. Leia mais

PVC: Vini vence com supremacia de votos de jogadores e derruba mito de antipatia. Leia mais

Alicia Klein: Vini Jr. melhor do mundo: Fifa muda evento e garante momento histórico. Leia mais

Milly Lacombe: Deixem a camisa 10 do Flamengo em paz. Leia mais