Após chuva torrencial, onda arrasta e mata elefanta rara em zoo de Bali

Uma elefanta de espécie ameaçada de extinção foi encontrada morta nesta terça-feira (17) após ser arrastada pela onda de um rio na ilha turística de Bali, na Indonésia.

O que aconteceu

Elefanta tinha 45 anos e vivia em zoológico de Bali. O animal chamava Molly e foi encontrado sem vida em meio a rochas de um rio que atravessava o estabelecimento turístico da ilha. O local havia sido atingido por fortes chuvas no dia anterior, segundo informações divulgadas pela AFP.

Molly passeava com um funcionário do zoo, quando foi atingida por uma grande onda e arrastada pela correnteza. "A elefanta estava sendo conduzida através do rio por um tratador na segunda-feira para uma área de espera como parte de sua rotina diária para brincar, quando uma onda repentina de água a levou embora", divulgou uma porta-voz do zoológico por meio de comunicado nesta terça.

Devido às fortes chuvas, o nível da água do rio subiu repentinamente, criando uma corrente muito forte. Nesta situação, Molly perdeu o equilíbrio e foi arrastada

Emma Chandra, porta-voz do Zoológico de Bali, em comunicado

Zoológico confirmou que Molly era uma elefanta da ilha de Sumatra e vivia no local há mais de dez anos. "Nós do Zoológico de Bali estamos profundamente tristes e em luto pela perda de Molly. Ela era um membro precioso de nossa família e estava conosco desde 2013", seguiu Chandra na nota.

Porta-voz informou ainda que uma busca pelo animal foi realizada durante a noite de segunda. Além de funcionários do zoológico, moradores locais participaram da procura, antes que o corpo de Molly fosse encontrado por volta das 6h30, no horário local.

Chuvas torrenciais atingiram várias regiões da Indonésia no último mês. Com elas, foram registrados pelo país deslizamentos e inundações de terra generalizados, segundo informações da AFP.

Espécie em extinção

Elefantes de Sumatra estão à beira da extinção, segundo ONG especializada em conservação ambiental. De acordo com a WWF, atualmente, há apenas entre 2.400 e 2.800 espécies do tipo no mundo.

Na natureza, a população de elefantes é ameaçada pela caça furtiva desenfreada. Eles são caçados principalmente por suas presas, que são valorizadas no comércio ilegal de animais selvagens.

Além disso, desmatamento desenfreado pelo mundo reduziu habitat natural dos elefantes. Já criticamente ameaçados, isso levou os animais a conflitos crescentes com os seres humanos, ainda de acordo com a WWF.