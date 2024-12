'Supernuvem' encobre cidade do Tocantins e impressiona moradores; veja

Uma nuvem gigante e escura assustou os moradores de Oliveira de Fátima, no Tocantins, na tarde da segunda-feira (16).

O que aconteceu

A "supernuvem" é um fenômeno conhecido como "nuvem prateleira". A presença desse tipo de nuvem na região central do Tocantins foi registrada por um morador e divulgada nas redes sociais. Em outubro, o fenômeno também chamou a atenção dos moradores de cidades do Rio Grande do Sul.

Nuvem foi formada em decorrência das condições climáticas no Tocantins. As "nuvens prateleiras" costumam aparecer em períodos chuvosos e antecede uma tempestade acompanhada por rajadas de vento, de acordo com o Climatempo.

Apesar da presença da "supernuvem" choveu fraco ontem no Tocantins. Para esta terça-feira (17), a previsão é de temperatura mínima de 24º e máxima de 31º. Na quarta-feira (18) o dia também fica nublado, com chances de pancadas de chuvas durante o dia, de acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Entenda o que é esse fenômeno

O fenômeno da "nuvem de prateleira" ("shelf cloud", em inglês) costuma ser sinal de aproximação de uma tempestade, segundo explicação do Climatempo.

Essas nuvens geralmente têm várias "camadas" horizontais, que geram uma aparência comparada à prateleira. Elas são formadas no choque de massas de ar, em que uma camada de ar mais quente se sobressai a uma camada de ar mais frio.

São mais comuns durante a passagem de uma frente fria, quando o ar mais frio, que é mais denso, avança pelas camadas mais baixas da atmosfera.

A nuvem prateleira fica bem acima da superfície, com um comprimento vertical que pode chegar a quilômetros de altura. Normalmente, são acompanhadas por ventos fortes, chuva forte e granizo.