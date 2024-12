Crescimento da energia solar na UE desacelera, aumentando temores com transição energética

Por Kate Abnett

BRUXELAS (Reuters) - O crescimento das instalações de energia solar na Europa caiu para apenas 4% este ano, após anos de aumentos de dois dígitos, mostraram dados do setor nesta terça-feira, aumentando as preocupações relacionadas à transição energética do continente.

As informações são mau presságio para os planos da União Europeia de expandir rapidamente o uso de energia renovável -- um pilar central dos esforços do bloco para combater as mudanças climáticas e acabar com sua dependência dos combustíveis fósseis russos.

A quantidade de energia solar instalada na UE aumentou mais de 40% em relação ao ano anterior em 2021 e 2022, e mais de 50% em 2023, informou a associação do setor SolarPower Europe.

Este ano, 65,5 gigawatts (GW) de energia solar foram instalados, uma quantidade recorde, mas apenas 4% a mais do que o que foi instalado em 2023.

"O crescimento está desacelerando substancialmente", disse à Reuters a CEO da SolarPower Europe, Walburga Hemetsberger.

A UE precisa instalar 70 GW de nova capacidade a cada ano para cumprir suas metas verdes para 2030.

O grupo reduziu suas previsões de crescimento como resultado da desaceleração deste ano. O cenário base ainda prevê que a Europa tenha 816 GW de capacidade solar instalada até 2030 -- o suficiente para cumprir as metas verdes da Europa e um salto em relação aos 338 GW atuais.

Mas, pela primeira vez, o cenário mais pessimista do grupo faria com que a Europa não atingisse suas metas de expansão da energia renovável.

A desaceleração reflete o fato de que muitas das redes de energia da Europa não foram atualizadas para lidar com uma parcela maior de energia renovável. Os projetos solares geralmente precisam esperar anos para serem conectados à rede, ou sua produção de energia é reduzida -- o que significa que ela é desperdiçada -- para evitar sobrecarregar uma rede em dificuldades.

"O que vemos cada vez mais em diferentes países, em toda a Europa, é que estamos nos deparando com gargalos na rede", disse Hemetsberger.

Os dados, compartilhados exclusivamente com a Reuters, mostraram que as instalações solares em telhados residenciais diminuíram ano a ano em quase 5 GW, para 12,8 GW em 2024.

A SolarPower Europe atribuiu esse fato à queda dos preços da energia em relação ao pico durante a crise energética de 2022 na Europa, enfraquecendo o incentivo para que os consumidores comprem painéis solares para reduzir suas contas.

Os investimentos em projetos solares europeus também caíram, pela primeira vez nesta década.

(Reportagem de Kate Abnett)