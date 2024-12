Ambipar acerta parceria para projeto florestal no Vale do Paraíba

SÃO PAULO (Reuters) - A Ambipar anunciou nesta terça-feira parceria em um projeto de recuperação florestal no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, que tem como objetivo implantação de corredores "ecológicos" para conectar fragmentos florestais na região.

A parceria foi acertada com a companhia de serviços florestais BWP, que é assessorada pelo Itaú Unibanco, afirmou a Ambipar em comunicado ao mercado.

As empresas não revelaram termos financeiros do acordo.

"A iniciativa tem como objetivo promover a recuperação ambiental por meio da implantação de sistemas agroflorestais e da recuperação de áreas de preservação permanente (APPs) e reservas legais, estabelecendo um modelo integrado de sustentabilidade", afirmou a Ambipar.

O acordo foi anunciado depois da sanção do mercado de carbono no Brasil na semana passada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo a Ambipar, o projeto vai permitir a captura de mais de 6 milhões de toneladas de CO₂ equivalente.

As empresas vão implantar mais de 100 quilômetros de corredores "ecológicos" para conectar fragmentos florestais a parques e unidades de conservação da região. Essa medida visa fortalecer os ecossistemas locais e aumentar a conectividade ecológica, afirmou a Ambipar.

(Por Alberto Alerigi Jr.)