Trump e presidente-executivo do SoftBank anunciam investimento de US$100 bi nos EUA

Por Jeff Mason e Steve Holland

PALM BEACH (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump, com o presidente-executivo do SoftBank Group Masayoshi Son ao seu lado, anunciou na segunda-feira que o SoftBank investirá 100 bilhões de dólares nos EUA nos próximos quatro anos.

Trump disse em sua aparição conjunta com Son que o investimento criará 100.000 empregos focados em inteligência artificial (IA) e infraestrutura relacionada, com o dinheiro a ser disponibilizado antes do final do mandato de Trump.

Trump afirmou que o investimento é uma prova de "confiança monumental no futuro" dos Estados Unidos. Ele brincou ao incentivar que Son faça investimento de 200 bilhões de dólares. Son deu uma risada e disse que tentaria.

A promessa de 100 bilhões de dólares, feita em um evento com bandeiras no clube de Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida, se enquadra na promessa de Trump de fortalecer a economia dos EUA e reduzir o impacto da inflação sobre os norte-americanos durante seu segundo mandato, que começa em 20 de janeiro.

Trump chamou Son de "um dos líderes empresariais mais bem-sucedidos de nosso tempo".

O anúncio de segunda-feira ecoa uma promessa semelhante que Son fez com o então presidente eleito Trump em dezembro de 2016 na Trump Tower, quando Son disse que gastaria 50 bilhões de dólares e criaria 50.000 empregos.

Embora esse dinheiro tenha sido eventualmente gasto, não está claro se esses empregos foram criados.

Não ficou esclarecido como o SoftBank planeja financiar o novo investimento.