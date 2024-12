Governo perde oportunidade de reformar Forças Armadas

Do UOL

Hamilton Mourão, ex-vice de Bolsonaro e hoje senador, deu entrevista em que sustentou, grosso modo, que golpe mal feito não é golpe. A incompetência serviria como um passe livre na Justiça. Leonardo Sakamoto, aqui, e Reinaldo Azevedo, aqui (em vídeo), comentam o raciocínio do general.

Josias de Souza lamenta que o governo não se utilize do momento em que está escancarada a participação de militares numa trama golpista para mexer nas velharias conspiratórias que são ensinadas em quartéis. "Está claro como água de bica que a mentalidade golpista dos oficiais indiciados pela PF sobreviveu à redemocratização do país graças ao ensino defeituoso de escolas e academias militares que estacionaram na década de 60 do século passado. Nada foi feito para atualizar os currículos", diz.

Ainda sobre o passado lúgubre das Forças, Carolina Brígido analisa o voto de Flávio Dino em processo a respeito de dois militares por homicídio e ocultação de cadáver na ditadura. Em discussão, está o limite da Lei de Anistia, que completou 45 anos em 2024.

Outros olhares

