Espelho com 3 intensidades de luz está por R$ 55; o que diz quem comprou?

Um espelho de LED portátil e recarregável tem feito sucesso entre consumidores da Shopee, que destacam principalmente a possibilidade de levá-lo em viagens, devido ao formato compacto.

O produto registra até o momento 1,5 mil avaliações na plataforma. Quer saber ele encaixa no seu perfil? Confira adiante avaliações de quem comprou e os seus principais pontos de atenção.

O que o fabricante diz sobre o espelho LED?

Tem um botão com sensor de toque para controlar o brilho da luz LED;

Tem três tons de iluminação;

Acompanha uma capa dobrável;

Compacto;

Pode ser usado para maquiagem, cuidar do cabelo, entre outras utilidades.

O que diz quem comprou?

O espelho com LED tem avaliação média de 4,9 (sendo cinco a máxima). As fotos publicadas por clientes mostram que o produto é um pouco maior do que uma mão aberta. Alguns deles dizem que o tamanho é semelhante ao de um tablet.

Entrega dentro do prazo. Não veio bem embalado. A caixa ficou amassada, porém o espelho chegou intacto. O produto é ótimo, bem acabado, parece resistente e tem um tamanho ideal. É recarregável (acompanha cabo USB) e a luz é de intensidade média. Se for utilizar bem próximo ao rosto, ele ilumina bem. Tem três tons de iluminação (quente, fria e média). Vou utilizar em viagens para me maquiar.

Camilla

Recomendo. Eu amei. Chegou rápido. É ótimo para se arrumar. A luz é ótima e é ideal para levar para viagens.

Rhayanne

Amei muito. Além de ter chegado super-rápido e a tempo para minha viagem, o espelho é de um tamanho maravilhoso. Amei as luzes. Vai ficar muito melhor para fazer a make agora, independentemente do lugar. Perfeito.

Anne

Pontos de atenção

Há consumidores que relatam que o produto foi entregue com defeito. Outros ainda dizem que a iluminação LED não é tão potente como esperavam.

A luz é bem fraca, mesmo depois de o produto ser totalmente carregado. Não faz diferença alguma na hora de fazer a maquiagem. Não gostei.

Estella Cruz

A luz desse espelho é uma vergonha. Péssima. Não ilumina nada. Muito fraca. Se eu pudesse, devolveria.

Karen

O espelho veio todo trincado/quebrado. O vendedor não coloca nenhum tipo de proteção na embalagem, vem sem plástico-bolha e zero proteção.

Lele Aquino

