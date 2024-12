'Resto de rico': comprar carro de luxo com anos de uso é bom negócio?

São vários os famosos que já apareceram ostentando nas redes sociais ao adquirir carros de luxo mais rodados, alguns até com 10 anos de existência. Veículos assim são conhecidos popularmente como 'resto de rico' e costumam parecer tentadores ao primeiro olhar, já que custam bem menos do que modelos similares zero km. Seria então um ótimo negócio?

Do ponto de vista de conforto, nível de equipamentos e diversão ao dirigir, pode ser uma maravilha ter na garagem o carro dos sonhos que seria inalcançável em uma versão mais nova, mas a realidade pode ser dura: devido aos equipamentos e tecnologias, a manutenção desse veículo será, pelo menos, três vezes mais cara do que a de um modelo generalista. Se esse for o único carro da família, a fantasia pode virar uma imensa cilada.

O presidente da Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), Enilson Sales, explica que tem uma afirmação pessoal sobre o assunto: quanto mais caro é um carro, mais cara será a manutenção dele. E é exatamente por isso que esses modelos de luxo desvalorizam tanto com o passar dos anos, a ponto de ficarem "acessíveis": fica pesado mantê-los.

"É algo básico: o número de equipamentos faz o carro ficar mais caro. Para muitos, os olhos brilham quando veem um veículo desse ao seu alcance, mas esquecem que a revisão e as inevitáveis trocas de peças demandam muito dinheiro, no mínimo, três vezes mais, dependendo do conserto", diz Sales.

E não adianta tentar se convencer com a ideia de que "carro bom não quebra". Existem itens de desgaste natural que demandam uma substituição, como pneus, pastilhas de freio, filtros, entre outras. E, é claro, quanto mais rodado o modelo estiver, mais peças terá que trocar.

Outra questão é o seguro, que pode custar até o dobro de um carro "comum" mais novo e de mesmo preço. Também é necessário considerar o consumo de combustível. É preciso lembrar que, na maioria dos casos, quanto mais potente um carro é, mais combustível ele precisará para se locomover.

Para quem vale a pena?

Há casos em que dinheiro não é a única questão. Algumas pessoas passaram a vida sonhando com um carro e, anos depois, com uma situação financeira mais confortável, podem realizar o desejo antigo.

Para esse grupo, pagar mais caro em combustível, seguro e manutenção não é grande coisa perto do prazer de dirigir o seu sonho de consumo. Por isso, ninguém melhor para assumir um "resto de rico" do que outro rico.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros