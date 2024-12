Quem é Braga Netto, ex-candidato a vice de Bolsonaro preso pela PF

O general Walter Souza Braga Netto, 67, preso hoje pela Polícia Federal por envolvimento no plano de golpe de Estado, é uma figura central da política brasileira recente, com uma carreira marcada por sua atuação no Exército e em cargos estratégicos no governo de Jair Bolsonaro.

Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, Braga Netto ocupou funções importantes nas Forças Armadas, incluindo o comando de grandes unidades militares no Brasil. Seu protagonismo político cresceu durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, em 2018, quando assumiu a coordenação das forças de segurança no estado, em um período de alta violência.

Em 2021, foi nomeado Ministro da Defesa, consolidando sua posição como um dos principais articuladores militares do governo Bolsonaro. Antes disso, Braga Netto havia liderado a Casa Civil, destacando-se como um gestor técnico próximo do presidente.

A relação de confiança com Bolsonaro culminou na escolha do general como candidato a vice-presidente na campanha presidencial de 2022. Embora derrotada, a chapa de Bolsonaro e Braga Netto evidenciou a influência dos militares no cenário político brasileiro.

Recentemente, o nome de Braga Netto voltou ao centro das atenções. Ele é acusado de aprovar um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). De acordo com investigações, Braga Netto teria não apenas apoiado a conspiração, mas também fornecido recursos financeiros para viabilizá-la.

O plano veio à tona por meio de uma delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Segundo Cid, o general entregou dinheiro em espécie, transportado em sacolas de vinho, para financiar as operações do grupo golpista. O esquema seria parte de uma articulação mais ampla envolvendo membros do governo e setores das Forças Armadas que buscavam desestabilizar a democracia brasileira.

Além das graves acusações de conspiração e financiamento de atos golpistas, Braga Netto enfrenta uma crise de imagem pública. Antes visto como um militar técnico e discreto, ele agora é associado a manobras antidemocráticas que ameaçam o Estado de Direito.