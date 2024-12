Previsão do tempo aponta fim de semana chuvoso em boa parte do Brasil

Final de semana deve ser de chuva em boa parte do Brasil, segundo previsão do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). 18 estados e o Distrito Federal estão sob alerta de chuvas intensas ou tempestade até a manhã de sábado (14).

Sudeste

Previsão de muitas nuvens com chuva isolada nos quatro estados do sudeste neste sábado (14). Parte dos estados de São Paulo e Minas Gerais estão em alerta de perigo para tempestades. Nessas áreas, deve chover entre 30 a 100 mm, com ventos intensos e risco de granizo.

Confira a previsão de temperatura para as capitais do Sudeste no sábado (14):

São Paulo: mínima de 19ºC e máxima de 24ºC

Rio de Janeiro: mínima de 20ºC e máxima de 33ºC

Belo Horizonte: mínima de 17ºC e máxima de 28ºC

Vitória: mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

No domingo (15), ainda deve chover em boa parte do Sudeste. Chuva deve dar uma trégua em parte dos estados de São Paulo e Minas Gerais, mas deve permanecer nas capitais.

Confira a previsão de temperatura para as capitais do Sudeste no domingo (15):

São Paulo: mínima de 18ºC e máxima de 27ºC

Rio de Janeiro: mínima de 21ºC e máxima de 35ºC

Belo Horizonte: mínima de 17ºC e máxima de 27ºC

Vitória: mínima de 23ºC e máxima de 35ºC

Centro-Oeste

Estados da região Centro-Oeste, exceto o Mato Grosso do Sul, estão em alerta de perigo potencial de chuvas intensas neste sábado (14). Deve chover entre 20 a 50 mm nessas áreas, com ventos intensos, entre 40 e 60 km/h.

Já no Mato Grosso do Sul, o alerta é de perigo para tempestade. Chuva pode chegar aos 100 mm no estado, com ventos intensos (entre 60 e 100 km/h), além da possibilidade de granizo.

Confira a previsão de temperatura para as capitais do Centro-Oeste no sábado (14):

Brasília: mínima de 18ºC e máxima de 26ºC

Campo Grande: mínima de 20ºC e máxima de 27ºC

Cuiabá: mínima de 25ºC e máxima de 33ºC

Goiânia: mínima de 21ºC e máxima de 32ºC

Já no domingo (15), não deve chover no sul do Mato Grosso do Sul. Restante do Centro-Oeste deve receber pancadas de chuva. Confira a previsão de temperatura para as capitais do Centro-Oeste no domingo:

Brasília: mínima de 18ºC e máxima de 26ºC

Campo Grande: mínima de 19ºC e máxima de 29ºC

Cuiabá: mínima de 25ºC e máxima de 32ºC

Goiânia: mínima de 20ºC e máxima de 30ºC

Nordeste

Para o sábado (14), há alerta de perigo potencial para chuvas intensas em parte da região. O aviso atinge quase todo o Maranhão, uma pequena parte do Piauí e área da Bahia próximo à divisa com os estados de Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Nessas regiões, a chuva pode chegar a até 50 mm, com ventos intensos (entre 40 e 60 km/h).

Também há previsão de chuva pela manhã nas áreas mais próximas do litoral. Não chove em boa parte da região. Das capitais, só Fortaleza não deve ter precipitações. Confira a previsão de temperatura para o sábado (14):

Aracaju: mínima de 25ºC e máxima de 30ºC

Fortaleza: mínima de 26ºC e máxima de 31ºC

João Pessoa: mínima de 25ºC e máxima de 31ºC

Maceió: mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

Natal: mínima de 26ºC e máxima de 31ºC

Recife: mínima de 26ºC e máxima de 31ºC

Salvador: mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

São Luís: mínima de 25ºC e máxima de 33ºC

Teresina: mínima de 26ºC e máxima de 37ºC

Domingo (15) será de sol com muitas nuvens, mas sem chuva, em boa parte da Bahia, Sergipe e Pernambuco, além de pequenas áreas de Alagoas, Paraíba, Ceará e Piauí. A chuva deve aparecer em Fortaleza, mas dará uma trégua em Salvador e Aracaju.

Confira a previsão de temperatura para as capitais do Nordeste no domingo (15):

Aracaju: mínima de 24ºC e máxima de 30ºC

Fortaleza: mínima de 25ºC e máxima de 30ºC

João Pessoa: mínima de 25ºC e máxima de 31ºC

Maceió: mínima de 23ºC e máxima de 33ºC

Natal: mínima de 25ºC e máxima de 30ºC

Recife: mínima de 25ºC e máxima de 30ºC

Salvador: mínima de 23ºC e máxima de 33ºC

São Luís: mínima de 25ºC e máxima de 33ºC

Teresina: mínima de 26ºC e máxima de 36ºC

Norte

Todos os estados do norte estão sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas no sábado (14). Região deve ter chuvas entre 20 a 50 mm, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e muitas nuvens.

Confira a previsão de temperatura para as capitais do Norte no sábado (14):

Belém: mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

Boa Vista: mínima de 27ºC e máxima de 37ºC

Macapá: mínima de 24ºC e máxima de 32ºC

Manaus: mínima de 24ºC e máxima de 35ºC

Palmas: mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

Porto Velho: mínima de 24ºC e máxima de 31ºC

Rio Branco: mínima de 23ºC e máxima de 33ºC

A chuva permanece em todos os estados da região no domingo (15). Confira a previsão de temperatura para as capitais do Norte:

Belém: mínima de 23ºC e máxima de 33ºC

Boa Vista: mínima de 26ºC e máxima de 38ºC

Macapá: mínima de 25ºC e máxima de 33ºC

Manaus: mínima de 25ºC e máxima de 35ºC

Palmas: mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

Porto Velho: mínima de 24ºC e máxima de 32ºC

Rio Branco: mínima de 25ºC e máxima de 32ºC

Sul

A metade da região sul mais próxima do oceano tem alerta de perigo potencial para chuvas intensas neste sábado (14). Essas áreas devem enfrentar chuvas entre 20 e 50 mm, além de ventos intensos (de 40 a 60 km/h).

Mesmo nas áreas onde não há alerta de perigo potencial, há previsão de pancadas de chuva. Confira a previsão de temperatura para as capitais do Sul no sábado (14):

Curitiba: mínima de 16ºC e máxima de 25ºC

Florianópolis: mínima de 20ºC e máxima de 23ºC

Porto Alegre: mínima de 24ºC e máxima de 31ºC

No domingo (15), não deve chover em todo o estado do Paraná e no norte de Santa Catarina. No sul do estado e em todo o Rio Grande do Sul, permanece a previsão de chuva.

Confira a previsão de temperatura para as capitais do Sul no domingo (15):

Curitiba: mínima de 15ºC e máxima de 26ºC

Florianópolis: mínima de 20ºC e máxima de 24ºC

Porto Alegre: mínima de 24ºC e máxima de 32ºC