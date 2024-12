Prefeitura volta atrás em parceria que criaria 'Largo da Batata Ruffles'

Prefeitura de São Paulo informou que invalidou a parceria com a PepsiCo que faria o Largo da Batata ser chamado de "Largo da Batata Ruffles" durante ações e comunicações da empresa. Espaço também passaria por revitalização.

O que aconteceu

Prefeitura de São Paulo informou que tornou sem efeito o termo de doação. Segundo nota enviada à imprensa, o órgão irá fazer a "reanálise documental e tempo hábil para manifestação da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) a respeito da proposta de parceria para o Largo da Batata."

Cessão do espaço público teria sido feita a "preço de banana", segundo o vereador eleito Nabil Bonduki (PT). O homem, que também é arquiteto e urbanista, disse que a proposta levanta uma série de questionamentos sobre ''o uso inadequado de um espaço público''.

Pelo acordo, o espaço [seria] utilizado pela empresa para promover a marca Ruffles durante dois anos, em troca de R$ 1.122.410,00 em serviços e equipamentos de baixo valor agregado

O urbanista também apontou que a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana não teria sido consultada sobre o acordo. O órgão é responsável por avaliar exposições de marcas em espaços públicos. ''Essa parceria levanta graves dúvidas sobre a legalidade e a transparência da gestão Nunes. É imprescindível que esse acordo seja imediatamente revertido'', comentou.

A notícia ganhou espaço de debate nas redes sociais nesta sexta-feira (13). ''É uma bizarrice chamar o lugar de Largo da Batata Ruffles, a piada infantiliza um dos mais célebres palcos de luta de São Paulo'', escreveu uma pessoa no X.

Outras disseram não ter acreditado no anúncio. ''Quando li isso achei que era alguma piada da Revista Piauí'', falou uma. ''Como assim Largo da Batata Ruffles?'' questionou outra.

O acordo faria parte do programa municipal ''Adote Uma Praça'' com a iniciativa privada para ''melhorar espaços urbanos''. A iniciativa foi autorizada por um decreto publicado no dia 28 de novembro. À época, o termo foi assinado e celebrado pelo subprefeito de Pinheiros, Alan Nunes Cortez.

As obras no Largo começariam ainda esse ano com previsão de finalização no começo de 2025. De acordo com a marca, a restauração do calçadão da praça, dos canteiros e jardins seria a primeira fase da reforma no local de 30 mil m². Outras promessas da multinacional eram: