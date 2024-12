Moedor de café Hamilton Beach está por R$ 200; veja como usar

Se você gosta de apreciar um bom café, pode se interessar por essa oferta que encontramos: o moedor da marca Hamilton Beach está com 32% de desconto, saindo de R$ 293,37 por R$ 200,95. O produto inclusive já foi testado pelo Guia de Compras UOL.

Esse moedor é pequeno e parte dele é feito de aço inoxidável, o que dá mais resistência e facilita a limpeza. Com ele, é possível preparar pó para até 41 xícaras de café. Confira como foi o teste e o que gostamos nele.

O que gostamos

Hygino Vasconcellos, que testou o produto, conta que resolveu testá-lo porque moer o próprio café virou febre entre os apreciadores da bebida e ele não quis ficar de fora.

É pequeno, leve e rápido. O produto tem 24 centímetros de altura (tamanho similar ao de uma garrafa de água de 500 ml) e 11 cm de largura. Pesa apenas 1 kg, sendo fácil de transportar — o que é ideal para quem prepara o café no trabalho ou em viagens. Além disso, o aparelho também é rápido, moendo os grãos em poucos segundos.

Conta com cinco opções de moagem. É possível escolher entre grossa, média e fina - e outras duas intermediárias entre elas. A grossa é indicada para quando o grão fica mais tempo em contato com a água, como ocorre na prensa francesa. Já a média é para o café tradicional, enquanto a fina é recomendado para o espresso.

Mói café para até 41 xícaras de 50 ml. A escolha ocorre por uma alavanca que fica logo abaixo do botão de ligar. Também é possível escolher quantidades menores, como 35, 23 ou 11 xícaras pequenas, ou 14, 12, 8 ou 4 xícaras grandes.

É de aço inoxidável. Tanto as lâminas do moedor quanto o compartimento de moagem são de aço inoxidável, o que dá mais durabilidade ao produto e facilita a limpeza. A tigela pode ir na máquina de lavar louças, de acordo com a fabricante. O restante do aparelho é de plástico.

Pode moer outros tipos de grãos. Além de café, Hygino já experimentou moer linhaça e gergelim e deu muito certo. Ele recomenda limpar bem o produto antes de usar para tirar qualquer resíduo e cheiro de café.

Fio pode ficar escondido. A base do moedor é móvel, sendo possível guardar o fio e reduzir a desordem na bancada.

Vem com escova de limpeza. O acessório é pequeno e é muito útil para quem não quer desperdiçar nenhum grão de café deixado no compartimento de moagem. Para evitar que a peça se perca, há um espaço atrás do aparelho, onde é possível prender a escova.

Só funciona com a tampa completamente encaixada. A funcionalidade dá mais segurança no uso do aparelho, principalmente em casas onde há crianças pequenas. Há uma indicação na parte de trás que mostra quando o produto está travado ou não.

Pontos de atenção

Preço. É possível encontrar moedores de café de outras marcas que são mais baratos. Portanto, é interessante garantir agora que está em promoção.

Barulho. O produto é, de fato, barulhento. Hygino conta que, particularmente, não se incomoda, porque é um processo rápido. Mas considera que, se houver alguém dormindo enquanto o café for moído, provavelmente deve acordar com o ruído.

É preciso segurar a trava de segurança. Na hora de apertar o botão de ligar, é preciso segurar a tampa para que o processo seja realizado. Porém, isso não interfere no resultado final.

O que mudou depois do uso

O sabor do café mudou. Uma das principais diferenças que ele sentiu no teste foi o gosto da bebida. Hygino relata que o café comprado já moído produzia uma bebida com um gosto que puxava para o queimado. Por isso, até ficava na dúvida se não tinham colocado outro ingrediente no café, além do próprio grão.

Já no café moído não há essa dúvida — afinal, você vê o grão antes de moer — e, consequentemente, a bebida fica mais gostosa. Hoje há uma oferta grande de marcas de café em grão. Então, se não gostar de um, pode testar outro. Uma dica: compre primeiro as embalagens de 250 g e, se gostar, aposte nas de 1 kg (volumes maiores costumam ter um custo-benefício melhor).

Rende bem. Hygino conta que usa o moedor todos os dias e costuma passar uma térmica de 1,5 litro, tomando ao longo da manhã. Para isso, costuma encher a tigela de moagem e sobra um pouco de pó para o dia seguinte.

Para quem indicamos o produto?

Indicamos produto para pessoas que viraram adeptos de moer o café na hora, pouco antes de beber. Também é uma boa escolha para quem tem pouco espaço na cozinha.

É interessante também para quem gosta de variar o preparo do café durante a semana, já que pode ser moído para prensa francesa, tradicional e até espresso.

*Com informações de matéria publicada em 08/07/2024.

