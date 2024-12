Só pipoca? Vídeo mostra o que faxineira encontra ao limpar salas de cinema

Uma mulher conseguiu mais de 50 milhões de visualizações em um único vídeo mostrando seu trabalho: o de limpar salas de cinema. Vivendo nos Estados Unidos, Chelsey —que não dá mais detalhes de sua identidade nas redes— empolga os seguidores ao mostrar a quantidade impressionante de pipoca escondida entre as poltronas (e outros pequenos "achados" deixados pelos espectadores).

Suas duas publicações mais populares, que juntas acumulam quase 100 milhões de reproduções, foram antes de uma sessão de Wicked e após uma exibição do "The Eras Tour", filme sobre a turnê de Taylor Swift. "Cinema Chelsey" elogiou a falta de sujeira entre os fãs da cantora.

A faxineira descreve seu conteúdo como "limpeza satisfatória", mas admite nas entrelinhas que não é um trabalho fácil: "nós rimos pra não chorar", escreveu a mulher na biografia do TikTok.

Entre as pilhas de pipoca, ela encontra doces (às vezes fechados) e até vale-presente.

Nos vídeos, Chelsey conta que sempre checa se eles ainda têm algum saldo pendente. Em uma ocasião, a faxineira acabou encontrando US$ 30 (cerca de R$ 180) em um deles — que foram gastos na Target, uma famosa loja de departamento dos Estados Unidos.

Já os alimentos deixados para trás vão para o lixo, mesmo que estejam lacrados —em alguns casos, ela aparece lamentando que vai ter que dispensar alguns de seus doces favoritos.

Mas é óbvio, a faxineira também acaba encontrando alguns itens mais "raros" —e pelos quais os clientes costumam voltar— como um bracelete de prata, carteiras e fones de ouvido, tudo enviado para o achados e perdidos do cinema.

Apesar de Chelsey levar a bagunça com bom humor, e ter conseguido quase 100 mil seguidores com isso, os comentários são cheios de mensagens criticando o tamanho da bagunça deixada para trás.

"Eles chegaram a comer a pipoca?", ironizou um, impressionado com a quantidade de grãos no chão. "Eu nunca derrubei mais de cinco pipocas em uma ida ao cinema, como as pessoas estão deixando metade do pacote?", questionou outro.

E até os brasileiros chegaram ao perfil: "Aposto que cinema brasileiro não deve sujar nessa quantidade, pelo preço que é a pipoca", avaliou uma seguidora, em português.