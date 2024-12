É falsa imagem de suposto pedido de emissão de certidão de óbito para Lula

Do UOL, no Rio

É falsa uma imagem atribuída ao site do hospital Sírio-Libanês com um suposto pedido de emissão de certidão de óbito em nome do presidente Lula (PT).

O hospital confirmou a falsidade da imagem e, segundo último boletim médico, Lula deixou a UTI e está sob cuidados semi-intensivos. Nesta sexta-feira (13), foram divulgadas as primeiras imagens dele após a cirurgia na cabeça.

O que diz o post

Uma imagem atribuída ao site do Sírio-Libanês é compartilhada para sugerir que o presidente Lula teria morrido nesta quinta-feira (12). Na imagem, lê-se os seguintes dados: "Pedido de emissão para certidão de óbito. Nome: Luiz Inácio Lula da Silva. Nascimento: 27/10/1945. Óbito: 12/12/2024 14:06".

O conteúdo alimenta teorias conspiratórias sobre o estado de saúde do presidente.

Por que é falso

Hospital afirma que imagem não é verdadeira. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa do Sírio-Libanês, onde o presidente está internado, disse que as comunicações oficiais sobre o estado de saúde de Lula são divulgadas em boletins médicos e coletivas de imprensa. Os boletins podem ser consultados no site da instituição (aqui).

Boletim mais recente diz que o presidente deixou a UTI. A última atualização do hospital sobre o estado de saúde de Lula foi divulgada às 11h20 desta sexta-feira (confira aqui). Segundo o informe, o presidente está sob cuidados semi-intensivos, está lúcido e orientado, e caminhou pelos corredores do hospital.

Presidente divulgou vídeo andando e falando no corredor do hospital. Na tarde desta sexta, o perfil oficial de Lula no Instagram publicou um vídeo em que ele aparece caminhando ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale no corredor do Sírio-Libanês. Nas imagens, o presidente interage com o médico e com a primeira-dama, Janja da Silva (aqui e abaixo)

Lula foi submetido a uma embolização de artéria meníngea média nesta quinta-feira. De acordo com o cardiologista Roberto Kalil, que cuida do presidente, o procedimento foi um sucesso e Lula deve ter alta na semana que vem. O procedimento é complementar à cirurgia feita para conter uma hemorragia no cérebro e serve para bloquear o fluxo de sangue na região e evitar futuros sangramentos. Segundo a equipe médica, Lula está neurologicamente perfeito e conversando.

O presidente teve uma hemorragia intracraniana em decorrência de um acidente doméstico. Na última terça-feira, Lula foi submetido a uma cirurgia de trepanação às pressas. O procedimento consiste em uma pequena perfuração no crânio onde é inserido um dreno. De acordo com a equipe médica do presidente, ele não tem sequelas. Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro. Na ocasião, ele precisou levar pontos na nuca.

Viralização. No Instagram, uma das publicações com o conteúdo desinformativo registrava mais de 2.000 curtidas.

