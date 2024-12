Dólar fecha em leve alta com receios por cenário fiscal e após leilão do BC

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista fechou em leve alta nesta sexta-feira, ampliando os ganhos da véspera, à medida que os investidores seguiam demonstrando receios com o cenário fiscal do país, com um leilão à vista do Banco Central reduzindo o que era uma alta de mais de 1% da divisa norte-americana durante a tarde.

O dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,28%, cotado a 6,0295 reais. Na semana, a moeda dos Estados Unidos teve perda de 0,78%.

Na B3, às 17h03, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,88%, a 6,038 reais na venda.

(Por Fernando Cardoso)