Canal UOL: rivalidade entre Corinthians e Palmeiras é destaque na TV hoje

O Canal UOL chegou às principais operadoras de TV por assinatura e via satélite com uma programação 24 horas por dia repleta de notícias, entretenimento, debates esportivos e o melhor do jornalismo do UOL.

Nesta sexta (13), às 22h, o programa UOL Prime traz a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras para a sua televisão. A reportagem especial volta para os anos 1990, quando os clubes paulistas travaram inúmeras disputas e conquistaram títulos memoráveis.

O programa, que reúne o melhor do jornalismo do UOL, exibirá ainda reportagem que mostra que viúvas e órfãos de generais brasileiros recebem bilhões de reais em pensão todos os anos; além de João Diamante preparando um prato maravilhoso com tudo que aprendeu no Benin, na série "Origens", de Ecoa.

Canal UOL na TV

Com uma programação variada que abrange notícias, esportes, celebridades, humor, entrevistas e reportagens especiais, o Canal UOL traz tudo o que você mais gosta capitaneado por um time que reúne alguma das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro, Antonio Tabet, Tati Bernardi, Otaviano Costa, entre outros. Ao todo, são cerca de 40 atrações na grade de programação.

O Canal UOL está nas seguintes operadoras de TV por assinatura e streaming: