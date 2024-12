Assessor de Trump alerta contra manipulação cambial após China cogitar enfraquecimento do iuan

Por Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - Um dos principais assessores de comércio do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à Reuters na quinta-feira que o novo governo não verá com "bons olhos" qualquer tentativa da China de manipular sua moeda, respondendo a uma reportagem da Reuters de que as autoridades chinesas estão considerando permitir que o iuan se enfraqueça no próximo ano.

Peter Navarro, o novo conselheiro sênior de Trump para comércio e manufatura, disse que a Casa Branca não vai interferir na análise semestral do Departamento do Tesouro para verificar se os parceiros comerciais estrangeiros estão manipulando suas moedas.

No entanto, ele acrescentou: "Não acredito que o Departamento do Tesouro de Trump receberia com muito carinho a manipulação da moeda chinesa. O histórico da China como manipuladora de moedas é bem conhecido."

A embaixada chinesa em Washington, procurada para comentar, disse que as declarações de Navarro "não têm base factual" e que o país não é um manipulador de moeda.

"Como um país responsável, a China tem reiterado em muitas ocasiões que não se envolverá em uma depreciação competitiva da moeda", disse a embaixada.

O governo de Trump rotulou a China como manipuladora de moeda em 2019, a primeira vez que os EUA fizeram essa determinação desde 1994. A classificação foi revogada no ano seguinte.

A medida é mais simbólica do que substantiva, mas, ainda assim, sinalizaria que Trump está disposto a se envolver em uma guerra comercial sem precedentes com a China, a segunda maior economia do mundo, como ele frequentemente ameaçou fazer na campanha.

A determinação do Departamento do Tesouro em 2019 ocorreu após um período em que o governo chinês permitiu que o valor de sua moeda caísse em relação ao dólar.

Na quarta-feira, a Reuters informou que as principais autoridades da China estão considerando permitir que o iuan se enfraqueça em 2025, enquanto se preparam para tarifas comerciais mais altas dos EUA quando Trump retornar à Casa Branca no próximo mês.

O movimento reflete o reconhecimento da China de que precisa de um estímulo econômico maior para combater as ameaças de Trump de medidas comerciais punitivas, informou a Reuters. Trump disse que planeja impor uma tarifa de importação universal de 10% e uma tarifa de 60% sobre as importações chinesas para os EUA.

Navarro, que também atuou como assessor econômico durante o primeiro mandato de Trump, disse que o presidente eleito poderia optar por aumentar ainda mais as tarifas se a China enfraquecer sua moeda, em vez de esperar pelo relatório semestral do Tesouro.

"Há soluções apropriadas para isso", disse Navarro. "Se (Trump) não quiser esperar por nenhum relatório, ele pode simplesmente aumentar ainda mais as tarifas."