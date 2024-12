Travesseiro Emma está com 35% OFF: 'não afunda e é ótimo para o pescoço'

Para quem costuma sentir dores no pescoço e nos ombros ao acordar, o Guia de Compras UOL encontrou o travesseiro Memory Visco, da Emma, que promete proporcionar alívio nos pontos de pressão e melhorar a circulação para os membros superiores. O produto está com desconto de 35%, custando R$ 122,85 na Amazon.

Segundo o fabricante, a espuma que compõe o travesseiro possui propriedades ortopédicas, tecnologia NASA e proporciona melhor alinhamento da coluna, oferecendo mais conforto ao dormir. Confira a seguir as informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz a Emma sobre o travesseiro?

Possui espuma Memory Visco, que promete boa distribuição dos membros superiores;

Alivia pontos de pressão dos ombros e pescoço, melhorando a circulação sanguínea;

Promete maior alinhamento da coluna durante o sono, evitando dores independente da posição ao dormir;

Tecnologia allergy shield: possui uma capa protetora removível e lavável, que protege o travesseiro contra fungos, ácaros e bactérias;

Com toque ultra macio e zíper invisível.

O que diz quem comprou?

O travesseiro da Emma tem mais de 3 mil avaliações na Amazon, com uma nota média de 4,4 estrelas (máximo de cinco). Entre as vantagens apontadas pelos consumidores estão o conforto, altura e custo-benefício do produto.

Voltei após usar durante 1 mês hoje! Confesso que estou satisfeito. É confortável e macio! Cede um pouco dentro da normalidade, por isso é importante verificar a altura do seu ombro em relação ao pescoço, mas ficou na medida que eu sempre gostei! Portanto, é um produto que realmente tem qualidade! Agora resta saber se vai durar dois anos, tempo ideal para a troca. Voltarei aqui se algo acontecer fora do tempo! Camila Machado

Comprei para minha filha, mas por ser um pouco mais alto do que imaginei acabei ficando com ele. Não esquenta a noite e oferece conforto adequado até mesmo para dormir de lado. Gustavo Henrique Azevedo

Travesseiro com altura perfeita. Ele não afunda e é ótimo para o pescoço. Consigo mexer a cabeça e manter a posição. Achei ele diferente dos travesseiros tradicionais com tecnologia NASA. Recomendo para quem busca um travesseiro mais rígido. Erick Alvarenga Pereira

Estou usando há quase um mês e melhorou muito minhas dores no pescoço e ombros. Não afunda, então fica alinhado com as costas. É um travesseiro firme, nem muito macio/mole e nem muito rígido. Dá para dormir muito bem pra cima, de lado ou de bruços. Tive um pouco de receio de gastar um valor tão alto com um travesseiro, mas realmente vale a pena. Julia Centini

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores criticaram a deformação no formato do travesseiro ao longo do uso e o desconforto durante o sono. Confira os comentários:

Realmente esperava ser melhor, mas não gostei. O travesseiro é muito mole e afunda com peso da cabeça, chegando a ficar duro e desconfortável, tenho um de látex e é mil vezes melhor. Robério

Bom, o produto só de olhar dá para perceber que é de boa qualidade, porém pra mim ele não está servido como eu imaginava. O travesseiro é muito macio, muito bom ao toque, mas a espuma não aguenta o peso da minha cabeça, fazendo com que a espuma afunde mais que o necessário, o que causa desconforto. O problema é resolvido se colocar outro travesseiro por baixo, mas, a meu ver, não vejo muita lógica, pagar tão caro por um produto que não cumpre o prometido e o cliente acaba tendo que adaptar que foi o meu caso. Bruno Souza

Bem confortável e gostoso o apoio da cabeça, com uma firmeza que não me incomoda; firme e macio ao mesmo tempo. Porém, após algum tempo de sono, deforma demais ficando inclinado, aí tenho que, com frequência, durante o sono, girar o travesseiro. Passei pra minha filha de 12 anos que tem gostado (ela é alta), por isso não fui atrás do processo de devolução. Rodrigo Augusto Carlos Bispo

