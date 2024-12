Messias: Hoje daremos início a amplo processo de liberação de emendas

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, disse que o governo vai publicar até o final do dia um parecer para orientar a execução das emendas parlamentares a partir das novas regras determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). "Nós acreditamos que hoje daremos início a um amplo processo de liberação de emendas a partir do parecer de força executória da AGU", disse.

De acordo com Messias, o parecer "vai explicar com clareza para os gestores federais, para os parlamentares, como vai se dar a execução dessas emendas no marco normativo que foi inaugurado pelo Congresso com a incorporação da decisão do Supremo".

O ministro disse que "não está no cenário" recorrer da decisão do ministro Flávio Dino que negou o pedido da AGU para flexibilizar as regras impostas ao pagamento das emendas. O governo pediu ao Supremo para rever trechos da decisão que liberou as emendas com ressalvas após parlamentares mostrarem insatisfação e ameaçarem travar a tramitação do pacote do corte de gastos.