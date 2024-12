Lula teve uma hemorragia no cérebro, e não um derrame

Do UOL, no Rio

Não é verdade que o presidente Lula tenha sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC), como afirma vídeo enganoso nas redes sociais. O presidente teve uma hemorragia no cérebro em decorrência de um acidente doméstico.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Em um vídeo, um homem mostra matérias publicadas nos portais de notícias Poder 360 e Veja sobre a cirurgia a que o presidente Lula foi submetido às pressas nesta terça-feira (10). Ele usa um título enganoso para o vídeo ao afirmar que o presidente teve um "derrame", termo atribuído ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em diversos momentos da gravação, o homem reafirma a alegação enganosa de que o presidente teria sofrido um "derrame".

Por que é distorcido

Presidente teve uma hemorragia no cérebro, e não um AVC. Lula foi submetido a uma cirurgia de trepanação às pressas. O procedimento consiste em uma pequena perfuração no crânio onde é inserido um dreno. De acordo com a equipe médica do presidente, ele não tem sequelas.

O que é um AVC? O Acidente Vascular Cerebral ocorre quando há morte de células do cérebro pela interrupção do fluxo sanguíneo dentro do vaso, ou seja, quando há um entupimento. Nesse caso é chamado de AVC isquêmico. Já quando acontece o rompimento de um vaso sanguíneo ou artéria do cérebro é chamado de AVC hemorrágico (aqui), este tipo costuma ser mais agressivo.

O AVC acontece no cérebro, enquanto a hemorragia de Lula foi "em cima" dele. "Derrame é a isquemia ou o infarto de uma área do cérebro. Já o presidente teve um hematoma subdural [entre o cérebro e seu revestimento externo, o crânio]. É como uma luva empurrando e comprimindo o cérebro", explicou Wuilker Knoner Campos, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, ao Viva Bem.

O sangramento que Lula teve agora tem relação com o acidente doméstico que ele sofreu em outubro. Segundo os médicos do presidente disseram em entrevista coletiva, é um tipo de complicação "comum, principalmente em pessoas de maior idade". Na ocasião, ele caiu no banheiro do Palácio do Alvorada.

Lula se queixou de dores de cabeça na tarde de ontem. O presidente deixou o Planalto às pressas pouco depois das 18h. Ele foi examinado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês, e em seguida, foi transferido para a unidade de São Paulo, onde foi realizado o procedimento.

