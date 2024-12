'Lula ficará 48 horas em repouso absoluto na UTI ', diz ministro da Secom

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) deverá passar 48 horas em "repouso absoluto" na UTI (unidade de terapia intensiva) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira (10).

O que aconteceu

As informações são do ministro Paulo Pimenta, da Secom (Secretaria de Comunicação Social). O presidente não deverá ser afastado formalmente da Presidência, mas também não deverá tratar sobre trabalho.

Nas próximas 48 horas, não vai ter contato com ninguém da assessoria, da imprensa, dos ministros. E não há nenhuma necessidade, não vai haver de nossa parte nenhuma urgência para poder fazer um contato que, nesse primeiro momento, [há] uma orientação de preservar, de repouso absoluto.

Paulo Pimenta, em entrevista à Rádio Gaúcha

O presidente passou por uma drenagem de uma hemorragia intracraniana após sentir dor de cabeça nesta segunda (9). Ele foi levado a exames no fim da tarde, ainda em Brasília, e transferido para São Paulo às pressas no final da noite, para a realização do procedimento.

"O procedimento foi realizado com sucesso", afirmou Pimenta. "Ele está nesse momento na recuperação para que a gente possa, nas próximas horas, ter uma definição do cronograma da recuperação do presidente."

"Não vai haver necessidade do afastamento formal do presidente", completou. "O estado de saúde do presidente totalmente estável, o presidente está consciente, está tranquilo. [A cirurgia] foi uma precaução, digamos assim, necessária por conta desse acompanhamento que tem sido feito de forma regular desde o momento que o presidente teve essa contusão aí na cabeça.

Segundo Pimenta, Lula só está "um pouco lento" por causa do remédio. "Esse anticonvulsivo, ele é um remédio que, segundo eu fui informado, provoca essa sensação de sonolência, e o presidente tem tomado esse remédio por precaução."

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) assumiu a agenda nesta manhã. Ele recebe o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, no Palácio Itamaraty às 11h30. O resto dos compromissos de Lula, reuniões com ministros, foi cancelado.