Importação de minério de ferro pela China cai em novembro com expectativa de demanda sazonal fraca

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - As importações de minério de ferro da China em novembro caíram 1,91% em relação a outubro, mostraram dados alfandegários nesta terça-feira, com desaceleração dos embarques antes da temporada de baixa demanda por aço, quando o clima mais frio interrompe os trabalhos de construção no norte do país.

O maior consumidor de minério de ferro do mundo importou 101,86 milhões de toneladas do ingrediente de fabricação de aço no mês passado, segundo dados da Administração Geral de Alfândega do país. O volume caiu em relação às 103,84 milhões de toneladas de outubro e frente às 102,74 milhões de toneladas de novembro de 2023.

"A tendência está em linha com nossas expectativas, já que a pressão sobre as mineradoras para aumentar os embarques para atingir metas anuais diminuiu após uma onda de altos embarques no início deste ano", disse Pei Hao, analista da corretora internacional Freight Investor Services (FIS).

"A demanda de minério aumentou no mês passado, mas isso se refletiu principalmente na redução dos estoques portuários."

Os estoques portuários caíram 0,4% em novembro, chegando a 148,5 milhões de toneladas no final do mês, segundo dados da consultoria Steelhome.

As importações de dezembro provavelmente crescerão à medida que algumas mineradoras aumentarem os embarques para cumprir metas anuais, disse Jiang Mengtian, analista da consultoria Horizon Insights.

Nos primeiros 11 meses de 2024, as importações de minério de ferro da China subiram 4,3% em relação ao ano anterior, para 1,124 bilhão de toneladas, segundo os dados.

COMÉRCIO DE AÇO

As exportações de aço da China em novembro aumentaram 15,9% em relação ao ano anterior, para 9,28 milhões de toneladas, mas diminuíram 17% em relação à alta de nove anos de 11,18 milhões de toneladas em outubro.

As exportações nos primeiros 11 meses de 2024 aumentaram 22,6% em comparação com o mesmo período de 2023, para 101,15 milhões de toneladas, e foram 12% maiores do que o total de 90,26 milhões de toneladas em todo o ano passado.

(Reportagem de Amy Lv e Mei Mei Chu)