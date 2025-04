Virada de tempo em SP: capital deve ter chuva prevista para um mês em 48 h

Parte da cidade de São Paulo amanheceu com chuva na manhã de hoje. A virada no tempo faz parte de uma frente fria esperada para o estado até sábado (5).

O que aconteceu

Chuva forte deve começar no fim desta tarde e deixa o estado em alerta até o sábado (5). A Defesa Civil afirmou que um gabinete de crise foi acionado para "garantir pronta resposta a possíveis estragos".

Na capital, chuva prevista para hoje e amanhã pode somar 90 milímetros, mais do que o esperado para o mês. Segundo o Climatempo, a média histórica de chuvas em abril é de 87 milímetros.

Litoral do estado é a área com previsão de mais chuvas. Em Ubatuba, pode chover até 350 milímetros, segundo o órgão meteorológico.

Vale do Paraíba, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e as regiões de Sorocaba, Campinas e Itapeva também devem sentir as consequências das precipitações. A Defesa Civil alerta para riscos de alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de risco.

Frente fria prevista para os próximos dias deve fazer a capital bater o recorde de frio do ano. Segundo o Climatempo, a expectativa é de que as mínimas fiquem em torno dos 15ºC no sábado (5). O recorde de baixa temperatura deste ano é de 16,2ºC, batido em 11 de janeiro, segundo o órgão meteorológico.

Em caso de chuvas, deixe sua casa imediatamente se:

Identificar rachaduras em muros ou paredões. As fissuras podem indicar instabilidade na estrutura de casas e encostas.

Perceber escoamento de água barrenta de encostas. Isso pode ser sinal de um deslizamento de terra prestes a acontecer.

Ouvir estalos em blocos e rochas, ou ver trincas em solo ou nas paredes. Essas movimentações também podem sinalizar um deslizamento. Se estiver dentro de casa, observe se as janelas e portas ficaram emperradas, pois isso também pode sinalizar risco estrutural.

Ver postes ou árvores inclinados ou muros "com barriga". Essas deformações são indicativos de deslocamento do solo ou estrutura comprometida.

O número da Defesa Civil de São Paulo é 199 e ele deve ser acionado em todas as situações acima. Outro número importante para se ter em mãos é o do Corpo de Bombeiros: 193.

Ações preventivas podem ajudar

Previsões meteorológicas e alertas da Defesa Civil podem ser acompanhados pela internet. Os órgãos sinalizam áreas de risco pelas redes sociais e também por SMS, em alerta sonoro como o enviado aos moradores da capital em 24 de janeiro.

Prepare um kit de emergência. A Defesa Civil da cidade de São Paulo orientou que moradores em áreas de risco tivessem sempre em mãos uma mochila com água potável, lanternas, pilhas, alimentos e um kit de primeiros socorros para situações nas quais serviços essenciais fiquem suspensos.

Mantenha documentos importantes em áreas de fácil acesso e em locais altos. A Defesa Civil também orienta que a população mantenha calhas e ralos limpos e evite jogar lixo nas ruas.