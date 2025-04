Quaest: Lula vence 7 nomes da direita e tem empate técnico com Bolsonaro

Pesquisa Quaest contratada pela Genial Investimentos divulgada hoje mostra o presidente Lula (PT) tecnicamente empatado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, em um eventual segundo turno na disputa presidencial de 2026. O petista venceria os demais candidatos da direita testados — sete nomes.

Lula e Bolsonaro estão empatados no limite da margem de erro, que é dois pontos percentuais. O petista tem 44% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente tem 40%. Outros 3% não sabem, e os votos brancos ou nulos são 13%. A pesquisa foi feita entre os dias 27 e 31 de março, após Bolsonaro se tornar réu por tentativa de golpe de Estado.

Lula x Bolsonaro:

Segundo o levantamento, o atual presidente venceria sete nomes da direita. A Quaest simulou cenários eleitorais entre Lula e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Lula x Michelle Bolsonaro:

Lula x Tarcísio de Freitas:

Lula x Ratinho Júnior:

Lula x Pablo Marçal:

Lula x Eduardo Bolsonaro:

Lula x Romeu Zema:

Lula x Ronaldo Caiado:

A Quaest entrevistou pessoalmente 2.004 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O nível de confiabilidade é de 95%.

Pesquisa mostra tendência de crescimento de Tarcísio. O governador tinha 26% das intenções de voto em dezembro, subiu para 34% em janeiro e, agora tem 37% no cenário contra Lula. O presidente passou de 52% em dezembro para 43% em janeiro, mantendo a porcentagem na pesquisa divulgada hoje.

Caiado também cresceu. O governador de Goiás passou de 20% em dezembro para 30% agora. Já Lula caiu de 54% para 44% contra o goiano. Por outro lado, Caiado ainda é desconhecido por 63% dos entrevistados.

Os cenários de vitória de Lula ocorrem mesmo diante da queda de sua popularidade. A desaprovação ao governo do petista subiu sete pontos desde janeiro e atingiu 56%. Agora, a parcela dos que desaprovam o governo supera a dos que o aprovam em 15 pontos percentuais, conforme a mesma pesquisa Quaest, em recorte divulgado ontem.

Aprovação do governo Lula:

Avaliação negativa do governo também cresceu. É a quinta alta consecutiva desde julho do ano passado, quando a marca era de 30%, e é o percentual mais alto desde o início do levantamento, em fevereiro de 2023.

Avaliação do governo Lula: