Discurso no G20 e viagem ao Uruguai: Lula retomou agenda dias após acidente

O presidente Lula cancelou viagens e a participação em compromissos oficiais depois da queda que sofreu no Alvorada em 19 de outubro. Poucos dias depois, ele retomou a rotina e cumpriu agenda normalmente até ontem. Na madrugada, Lula passou por cirurgia de emergência no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para drenar uma hemorragia em decorrência do acidente doméstico.

Como foi a agenda do presidente

Cúpula do Brics por videoconferência. Apesar de cancelar a viagem para a Rússia, o presidente participou da reunião de forma remota já no dia 23 de outubro.

Discurso na abertura da Cúpula de Líderes do G20. Lula falou no Rio de Janeiro no dia 18 de novembro, um dia antes de o acidente completar um mês. Ele citou que o Brasil voltou ao mapa da fome das Nações Unidas na gestão passada, apesar de não citar Bolsonaro.

Fotos com líderes de Estado no G20. O presidente apareceu em diversas fotos, ao lado de líderes do Chile, África do Sul, França, Itália, Índia, Reino Unido, Japão, Argentina e EUA, no Rio de Janeiro. O que chamou atenção foi que Lula sorriu em todos os registros, menos ao lado de Javier Milei.

Encontro com Xi Jinping. Lula se encontrou com o presidente da China, Xi Jinping, no dia 20 de novembro, logo após a cúpula do G20. Os líderes se reuniram em Brasília, no Alvorada e no Itamaraty, e assinaram mais de 30 acordos.

Jantar de homenagem a Janja. No dia 2 de dezembro, a primeira-dama foi homenageada em um jantar de fim de ano do grupo Prerrogativas pela sua atuação na Aliança Global contra a Fome. O presidente Lula participou do evento.

Cúpula do Mercosul no Uruguai. O presidente visitou o vizinho sul-americano e celebrou o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que foi firmado depois de muito vaivém e estimulado pelo governo brasileiro, que via desvantagem em algumas imposições.

Compromissos desmarcados. O presidente não foi à Colômbia para a COP16 sobre Biodiversidade e enviou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para representá-lo na COP29 no Azerbaijão. Na reta final das eleições municipais, ele não acompanhou Guilherme Boulos em São Paulo nem votou no segundo turno.