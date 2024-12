PM pisa na cabeça de motorista durante abordagem em SP

Um policial militar foi flagrado em vídeo pisando na cabeça de um motorista, já rendido por outro agente, na noite do último domingo (8), durante uma abordagem na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Gravação divulgada pela TV Globo mostra condutor no asfalto, rendido pelos policiais, em meio a gritos de testemunhas. Uma delas se identifica como esposa do motorista. "Para, por favor, é meu marido", ao que um dos agentes grita, com a arma em punho apontada para ela: "Afasta, eu não vou falar de novo".

"Você está pisando na cabeça dele", gritaram outras pessoas no local. Durante a abordagem, as testemunhas pediam aos policiais: "Solta ele, ele mora aqui", "não pode fazer isso, é abuso de autoridade".

Motorista foi perseguido após desobedecer ordem de parada, segundo a Secretaria da Segurança Pública paulista. Em nota, a SSP informou que "os policiais faziam patrulhamento na zona sul, quando um veículo teria avançado o sinal vermelho e desobedeceu a ordem de parada".

Homem teria resistido à abordagem e agredido os agentes, afirma o órgão. "De acordo com o boletim de ocorrência, quando o condutor parou e saiu do veículo, ele resistiu à abordagem, mordendo e agredindo os policiais. Ao ser colocado na viatura, também proferiu ofensas racistas ao agente", seguiu a secretaria.

Teste de bafômetro confirmou que motorista teria consumido bebida alcoólica, ainda segundo a SSP. Ele então foi detido e levado à delegacia pelos policiais, que não tiverem a identidade divulgada pela pasta.

Condutor foi indiciado e encaminhado ao hospital. "O delegado de plantão determinou que o indiciado fosse levado ao pronto-socorro para atendimento e ao IML para exames", seguiu a secretaria.

Caso é investigado pelo 98º Distrito Policial. Questionada sobre as providências tomadas em relação ao caso e atual situação do motorista e dos policiais envolvidos na abordagem, a SSP informou apenas que "a Polícia Militar analisa as imagens e apura todas as circunstâncias da abordagem".