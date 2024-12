Azzas 2154 vai descontinuar marcas em revisão de portfólio

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Azzas 2154 anunciou nesta segunda-feira que concluiu um estudo para revisão de portfólio e, como resultado, irá descontinuar as marcas Alme, Dzarm, Reversa (linha feminina da Reserva) e Simples, visando otimizar sua alocação de capital.

A empresa acrescentou ainda que estão sendo avaliadas alternativas estratégicas para as marcas BAW, Paris-Texas e TROC, considerando o estágio de maturidade de cada uma, conforme comunicado ao mercado.

"Essas marcas somadas representaram um faturamento bruto de, aproximadamente, 411 milhões de reais nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2024", o que responde por cerca de 3% do faturamento bruto da companhia, afirmou a Azzas no documento.

"Seu Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) combinado é próximo do break-even", acrescentou.

No âmbito da revisão de portfólio, as marcas Brizza e Fábula passam a ser categorias de produto das marcas Arezzo e Farm, respectivamente, enquanto as marcas Carol Bassi e Foxton serão transferidas para as unidades de negócio "vestuário feminino" e "vestuário masculino", nessa ordem.

A Azzas, resultado da combinação entre Arezzo&Co e Grupo Soma, disse que espera concluir todo o processo de otimização do portfólio até 28 de fevereiro de 2025.

A companhia afirmou ainda que não antecipa incorrer em despesas caixa relevantes devido à otimização de portfólio.

Segundo a rede de varejo de moda, a análise levou em conta fatores como o potencial de crescimento, capital alocado, retorno sobre capital empregado e geração de caixa das marcas.